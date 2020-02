Korps van ‘De Buurtpolitie’ maakt kennis met nieuwe collega Louise MVO

21 februari 2020

07u10 0 TV Een grote dag bij ‘De Buurtpolitie’: Liandra Sadzo (20) vervoegt de cast en maakt haar intrede als inspecteur Louise. Zij maakt al meteen kennis met Koen (Andy Peelman) en mag samen met hem de baan op.

Liandra is een Vlaamse actrice met Zuid-Amerikaanse roots. Op jonge leeftijd kwam ze al in contact met de showbizz als danseres van Regi, Ian Thomas en Slongs Dievanongs. Bij het grote publiek is ze vooral bekend door haar rol als Kyra in de jeugdreeks ‘D5R’ of als Merel in de muzikale Ketnet-reeks ‘#LikeMe’. Tussendoor kroop ze ook nog in de huid van Rox in de Disney Channel-reeks ‘Just Like Me!’, en bracht ze een boek uit onder de naam ‘100% Liandra’. Haar acteerwerk combineert ze met modellenwerk en haar studie Interieur & Design aan de Thomas More Hogeschool.