Korporaal Garry loopt brandwonden op in 'Helden van Hier: Brandweer Antwerpen' SD

12 april 2018

10u58

Bron: VTM 0 TV In de slotaflevering van 'Helden van Hier: Brandweer Antwerpen' van vanavond rukken de ploegen nog één keer uit om enkele vlammenzeeën te trotseren. Ze worden opgeroepen voor een uitslaande woningbrand, die zo fel woedt dat één van de brandweermannen op meerdere plaatsen brandwonden oploopt.

“Ik wilde de brand aanvallen, maar op dat moment vloog er een stuk van het valse plafond naar beneden”, doet korporaal Garry zijn verhaal. “Boven ons hoofd zag ik één grote vlammenzee. Dat brengt meteen temperaturen van 500 à 600 ° C met zich mee. Onhoudbaar, zelfs voor ons als brandweermannen. We zijn eigenlijk een beetje moeten vluchten voor ons leven en dachten even: dit komt niet goed. Dit is sowieso één van de warmste branden die ik al heb meegemaakt. Na de interventie heb ik mijn vrouw en kinderen een hele dikke knuffel gegeven.”

In de laatste aflevering van 'Helden van Hier' krijgt de brandweer ook een oproep binnen voor CO-intoxicatie, waarbij een vrouw en haar 2 kinderen mogelijk gevaar lopen. “Bij CO-intoxicatie is snelheid cruciaal. Elke minuut kan van tel zijn”, klinkt het. De brandweermannen- en vrouwen snellen ook naar een tweede woningbrand en worden opgeroepen voor een vreemde geur en rookontwikkeling uit een schouw.

