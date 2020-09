Koppels ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ beleven stress tijdens eerste service DBJ

17 september 2020

06u24 0 TV Corona legde de opnames een tijdlang stil, maar de tweede fase van Corona legde de opnames een tijdlang stil, maar de tweede fase van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' kan nu toch worden ingezet. Vier koppels leiden vandaag voor het eerst een service in hun eigen pop-uprestaurant, met als inzet een geldsom van 50.000 euro.



Dat gaat met stress gepaard bij zowat alle duo's, maar de Limburgse Italianen Claudia (30) en Pino (59) spannen de kroon. Wanneer het duo bezig is met de voorbereidingen is kok Pino zo gespannen dat hij niet meer kan antwoorden op de vragen van zijn dochter. Hij klapt volledig dicht. "Ik stel je een vraag en je antwoordt niet eens. Echt fijn dat ik genegeerd word...", zegt een verbaasde Claudia, en dus blijft het stil in de keuken.

Je ziet 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' donderdag om 20.40 uur op VTM en VTM GO.