Koppels herenigd! Maar wat haalt Tim daar uit zijn broekzak? Deel 2 van 'Temptation Island'-finale in vogelvlucht Evelien Delgouffe

26 april 2018

23u03

De kaarten zijn geschud, de koppels herenigd. Hoe pakte Daniëlle Mezdi aan? Wou Megan Kevin nog wel terugzien? Wat had Vanessa te bespreken met Jeremy? Kon Deborah haar kalmte bewaren? En wat gebeurde er met die ring? Dat alles in de finale-aflevering van 'Temptation Island'.

Rick had een laatste intro voorbereid. Snif.

Rick: "De ultieme relatietest zit erop. De hoogste tijd voor de partners om afscheid te nemen van de singles waar ze lief en leed mee deelden. De vraag is dan ook: welke relatie houdt stand en welke... sneuvelt."

Productie: "Strandt! WELKE RELATIE STRANDT!"

Twee weken geleden maakten we kennis met vier koppels die de ultieme relatietest aangingen.

Kevin (22) en Megan (18)

Tim (30) en Deborah (25)

Vanessa (23) en Jeremy (23)

En Daniëlle (20) en Mezdi (20)

Een halve maand later, is iedereen aan lager wal.

Mezdi ging al vanaf dag 1 loco met de vrijgezelle dames, waarop zijn vriendin Daniëlle zich steeds meer openstelde voor verleider Fabrizio. Toen Mezdi zich wilde herpakken en zijn liefde wilde bewijzen, had Daniëlle haar verstand al opgemaakt en bestempelde ze haar relatie zo klaar als een klontje.

Die ochtend van de confrontatie had ze geen idee hoe ze zou reageren.

(...)

Het uur van de waarheid...

...verliep stroef.

Daniëlle deed haar best om toch enkele woorden vuil te maken aan Mezdi.

Maar die herviel in praatjes, praatjes en praatjes.

Rick besloot zich te mengen.

Voor Daniëlle was de maat vol.

Mezdi nam er vrede mee en hoepelde op.

Op naar Megan en Kevin! Die eerst nog afscheid namen van hun friends with benefits....

... die vervolgens met elkaar in bed doken. (Lees hier wat er achter de schermen gebeurde tussen Joshua en Chloë en hoe ze de cirkel rond maakten. Koekerond.)

Kevin en Megan leden al schipbreuk voor ze aan Temptation Island begonnen. Kevin ging meermaals vreemd, maar Megan nam hem keer op keer terug. In het resort opende verleider Joshua haar de ogen.

Zeg gerust 'op'.

Toen Kevin die beelden onder ogen kreeg, hield hij zich ook niet meer in.

Megan is klaar om die potloodvent van een Kevin definitief uit haar leven te gommen.

Die had het toch wat Spaans benauwd gekregen en begroette Megan dan ook als volgt.

Megan beet van zich af als een 'one woman' inquisitie.

Kevin kreeg er geen speld tussen.

En ook Rick en Annelies zaten erbij voor spek en bonen.

Mazzel!

Tot overmaat van ramp moesten ze ook nog met de bus terug naar Oostende. Kevin zag er de leute wel van in...

...Maar Megan keek stoïcijns voor zich uit, als een wassen beeld van gestolde kaas.

Goeiemorgen Vanessa!

Lekker geslapen?

Op de bank?

Jeremy kon terugblikken op een geslaagde Temptation. Hij ging geen enkele keer over de schreef en was blij dat die ellendige relatietest voorbij was.

Het werd dan ook een blij weerzien.

Toch wilde Vanessa Jeremy nog even confronteren met de gefaalde leugendetectortest.

Ga en vermenigvuldig jullie.

En dan, LE moment suprême, THE moment we have all been waiting for: de confrontatie van Tim en Deborah.

Die laatste zag het duidelijk niet zitten...

Deborah zag hoe Tim op 15 dagen van trouwe hond naar schuinsmarcherende vlegel ging en zonder boe of ba met verleidster Cherish begon aan te pappen.

Leg dat maar eens uit aan Deborah, dan.

...

Doe maar bij het begin.

Annelien was sceptisch:

Wait, wat, whut???

(...)

Zeg nu niet dat je 'm gaat terugnemen hé?!

...

😱

BOOYAH!

De ring ging op in vlammen...

... En zo ontdekten we eindelijk de oorsprong van het wondere verhaal van 'The Lord of the Rings'. Volgende week blikken de bedenkers terug op hun saga.

Over de ruzies die eruit voortsproten.

Hoe ze ondanks alles nog steeds een heel normaal leven leiden.

En of de ring alsnog aan de juiste vinger belandde.

Voor een allerlaatste keer: tot kijk!