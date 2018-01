Koppel uit 'Mijn Pop-uprestaurant' opent nieuwe zaak (en de plaats kan je bekend voorkomen) DBJ

14u33

Bron: Het belang van Limburg 0 Mijn Pop-Uprestaurant 2017 Mitchell en Daniela TV Vorig jaar werden Mitchell Merola (25) en Daniela Sparanero (23) uit het Maasmechelen tweede in 'Mijn Pop-uprestaurant'. Een mooie prestatie, maar daar blijft het niet bij. Ze gaan nu een eigen restaurant en bistro openen in de voormalige pastorij van Mechelen-Bovelingen (Heers).

De twee zien het groot, weet Het Belang van Limburg. Eigenlijk was het de bedoeling om in Maasmechelen een restaurant te openen, ze hadden zelfs al een lap grond gekocht, maar die droom is nu verplaatst naar Haspengouw. Ze betrekken er een pand dat niet onbekend is. De voormalige pastorij van Mechelen-Bovelingen kwam in het nieuws toen in Heers en omstreken de tv-serie 'Katarakt' werd opgenomen.

De pastorij deed toen een jaar lang dienst als kantoorruimte voor het productiehuis. Daarna werd het gebouw verkocht aan het Genkse Inter-Systems, een bedrijf dat producten levert voor interieurbouw. Zij zorgden voor renovatie en zullen het gebouw verhuren aan Mitchell en Daniela.