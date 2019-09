Koningin Mathilde zeven weken lang te zien in ‘Merci voor de Muziek’ SDE

04 september 2019

17u25

Bron: VRT 18 TV Bart Peeters en Nora Gharib pakken uit met een grote naam in hun één-programma ‘Merci voor de Muziek’. Niemand minder dan koningin Mathilde zal zeven weken lang een gesprek voeren met kinderen die elk op hun manier gepassioneerd zijn door muziek.

‘Merci voor de Muziek’ zal zeven weken verslag doen van gesprekken die koningin Mathilde op het paleis voerde met kinderen die gepassioneerd zijn door muziek. Presentatoren Bart Peeters en Nora Gharib begeleiden de kinderen, die ook hun talent aan de koningin laten zien. Het is niet zo verwonderlijk dat de vorstin deelneemt aan het programma. Tijdens ‘Merci voor de Muziek’ werd duidelijk dat muziek mensen verbindt en samenbrengt, zeggen de makers, en dat is ook de basisfilosofie van de koningin en het fonds dat haar naam draagt: jongeren en kinderen verbinden door middel van muziek.

“Muziek leert de jongeren meer over zichzelf, over de andere en over hun plaats in de maatschappij”, liet koningin Mathilde optekenen. “Of het nu popliedjes zijn, een fanfare of klassieke werken, maakt niet zoveel uit. Want muziek verbindt!”

Bart Peeters toonde zich tevreden over de samenwerking: “Onze koningin houdt duidelijk echt van muziek. Ze kreeg alle mogelijke muzikale werelden op haar dak, van klassiek tot hiphop, van een achtjarig harpprinsesje tot een bijzonder enthousiast blind congaspelertje. Het begon allemaal voorzichtig, maar ik werd écht gelukkig toen ik merkte hoe snel alle protocol verdween door de warme chemie tussen Hare Majesteit en die jonge muzikantjes.”

Ook Nora Gharib was blij: “Ik had nooit gedacht dat ik de koningin ooit zou ontmoeten, en dat dit kon gebeuren dankzij muziek maakt het alleen maar leuker. Natuurlijk hou je op voorhand rekening met het protocol, maar vanaf het begin was de sfeer meteen zeer aangenaam en relaxed. De kinderen voelden zich enorm op hun gemak mede omdat de koningin enorm veel humor heeft. En toch ook belangrijk: ik was enorm onder de indruk van haar kledingstijl!”