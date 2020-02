Kondigen deze vreemde boodschappen de finale van ‘De Mol’ al aan? MC/MVO

11 februari 2020

08u38 1 TV Fans van ‘De Mol’ zijn in rep en roer, want overal in Vlaanderen duikt er één vreemde boodschap op: ‘Omega, 26.04.2020'. Men vermoedt dat het wel eens om de aankondiging van een nieuw seizoen ‘De Mol’ zou kunnen gaan. Oplettende fans denken dat de finale van het programma op 26 april zal worden uitgezonden, want Omega is Grieks voor ‘het einde’.

Een mysterieuze advertentie met diezelfde boodschap verscheen al in kranten en op straat. Verschillende personen ontvingen al een vreemd pakketje met daarin een eetbord met diezelfde boodschap. Een Griekse letter omega en een datum. Zou dat een hint kunnen zijn naar de startdatum van ‘De Mol’?

Er wordt telkens gelinkt naar een Instagram-account, via een QR-code op de achterkant van het bord. Op dat account is een filmpje te vinden waarop te zien is dat iemand zo’n bord laat vallen. Wanneer de gelukkige ontvangers van zo’n bord hetzelfde doen, vinden ze een papiertje met opschrift ‘save the date’.

Niet alleen op Instagram, maar ook op Facebook is er een evenement onder ‘Omega, 26.04.2020' aangemaakt. De beschrijving: “Eindigt het hier? Hou 26 april zeker vrij.” Nog meer bewijs dat het waarschijnlijk om de finale gaat. Die wordt elk jaar uitgezonden in Kinepolis, dus het zou kunnen dat die cinema-uitzending het event in kwestie wordt.

Borden kapot gooien én en de letter Omega uit het Griekse alfabet... Wel heel toevallig, gezien we al een tijdje weten dat het nieuw seizoen van ‘De Mol’ in Griekenland is opgenomen. Als ‘De Mol’ opnieuw negen weken zou duren start de reeks op VIER op zondag 1 maart, exact over 18 dagen dus en twee weken na de start van zowel ‘Blind Date’, op VTM’, als ‘Twee tot de Zesde Macht’, op Eén.

De voorbije twee jaren startte ‘De Mol’ telkens in maart. Vorig jaar was dat op 10 maart. De finale werd toen uitgezonden op 28 april. Er volgde op 5 mei nog een extra aflevering met hints en beelden die duidelijk moesten maken hoe spoedarts Elisabet Haesevoets haar werk als mol had uitgevoerd.