Komt 'The Nanny' terug? Volgens Fran Drescher wordt er volop over gepraat DBJ

19 juni 2018

11u30

Bron: Etonline 1 TV Fran Drescher zinspeelt in een interview over een terugkeer van de legendarische sitcom 'The Nanny'. "Er zijn volop gesprekken gaande", zegt de 60-jarige actrice aan Etonline.

Dit jaar is 25 jaar geleden dat de legendarische sitcom 'The Nanny' voor het eerst op televisie verscheen. Grote ster van de reeks is Frans Drescher en die liet afgelopen weekend in haar kaarten kijken over een remake van de serie.

"Er wordt over gepraat", zegt de actrice. "Het wordt heel opwindend voor de fans, maar ik kan er nog niet veel over zeggen. Buiten het feit dat het groots wordt."

'The Nanny' liep tussen 1993 en 1999 zes seizoenen lang en veranderde het leven van Drescher. "Het was een kantelpunt in mijn leven, want de show zorgde ervoor dat ik later alle dingen kon doen die me passioneerden."

Sociale thema's

Als de remake er zou komen, zouden de afleveringen een socialere insteek krijgen. "Ze zou daardoor ook meer op mezelf lijken", zegt Drescher. "Ik denk dan bijvoorbeeld aan thema's als het milieu of gezondheid." De sitcom is losjes gebaseerd op Dreschers werk als Nanny in Queens, New York. Tijdens haar jeugdjaren paste ze op de drie kinderen van de Britse Broadway producer Maxwell Sheffield.