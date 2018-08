Komt er wéér een verlenging van 'The Big Bang Theory'? MVO

06 augustus 2018

12u24

Bron: ANP 2 TV De Amerikaanse zender CBS gelooft dat er nog steeds toekomst zit in de succesvolle sitcom 'The Big Bang Theory'. Mogelijk komt er na dit jaar toch nog een dertiende seizoen.

"Wij geloven niet dat dit het laatste seizoen is", zei Kelly Kahl, hoofd van CBS Entertainment, volgens The Hollywood Reporter bij een bijeenkomst van Television Critics Association. "We zitten midden in voorbereidende gesprekken met Warner Bros. om de show te verlengen."

Vorig jaar werd 'The Big Bang Theory' verlengd met een elfde en twaalfde seizoen. Hoofdrolspelers Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar en Simon Helberg kregen daarvoor megacontracten van een paar ton per aflevering. Ze leverden bovendien budget in voor een flinke salarisverhoging voor collega's Mayim Bialik en Melissa Rauch, die inmiddels ook tot de vaste gezichten behoren.

Maker Chuck Lorre speculeerde vorig jaar nog dat het twaalfde seizoen mogelijk het laatste zou kunnen zijn, nadat er ook tijdens seizoenen daarvoor al sprake was van een eindpunt voor de serie.