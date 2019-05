Komt er nog een vijfde seizoen van ‘Sherlock’? Toekomst van het BBC-programma blijkt onzeker MVO

29 mei 2019

17u02 4 TV Het is alweer een tijdje stil rond de populaire BBC-versie van ‘Sherlock’, een programma dat de bekende detective in het moderne tijdperk plaatst. Hoewel de zender de serie nooit officieel heeft afgevoerd, werd het vervolg ook niet bevestigd. Schrijvers Mark Gatiss en Steven Moffat hebben alvast wél interesse, zo laten ze weten aan de Business Times.

Fans hopen nog steeds dat acteurs Benedict Cumberbatch en Martin Freeman binnenkort terugkeren naar de rollen van respectievelijk Sherlock Holmes en Doctor John Watson, maar de toekomst van de tv-show wordt steeds onzekerder.

Schrijvers Mark Gatiss en Steven Moffat menen dat ze nog steeds interesse hebben in het creëren van een langverwacht vijfde seizoen, maar op dit moment is dat nog onmogelijk. Ze werken namelijk samen aan een ander project: ‘Dracula’. Een andere tv-serie die binnenkort op BBC te bekijken zal zijn.

Een andere reden die fans doet hopen is dat ook Benedict Cumberbatch een nieuw seizoen ziet zitten. “Ik zal het personage nooit opgeven”, liet de 42-jarige acteur weten. “Niemand heeft ooit de deur dichtgedaan voor dit project, dat hebben we altijd al gezegd.” BBC blijft echter erg stil rond de concrete plannen, wat doet vermoeden dat die er helemaal nog niet zijn.

Martin Freeman (45) lijkt iets minder enthousiast om zijn rol opnieuw op te nemen. In het verleden verklaarde hij al dat hij “de druk van de fans te hoog vond”, en dat hij vreesde dat de hoge verwachtingen nooit ingevuld zouden kunnen worden. “De fun is er gewoon uit”, meent hij. Moest hij een volgende seizoen weigeren, is het mogelijk dat een andere acteur hem vervangt. Maar hoe dat zal aankomen bij de vele fans, is nog maar de vraag.

Het is niet abnormaal voor de show om zo lang te doen over het uitbrengen van een nieuw seizoen, dat telkens bestaat uit drie aflevering van bijna twee uur. Het eerste seizoen van ‘Sherlock’ verscheen in 2010, het tweede in 2012, het derde in 2014, en het vierde en voorlopig laatste seizoen dateert ondertussen al van 2017.