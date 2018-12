Komt er een reboot van ‘Lizzie McGuire’? Hilary Duff bevestigt gesprekken, maar “er staat nog niks gepland” KD

09 december 2018

13u30

Bron: ET 0 TV Hilary Duff (31) heeft bevestigd dat er gesprekken aan de gang zijn over een mogelijke ‘Lizzie McGuire’-reboot. Al benadrukt ze wel dat er nog geen effectieve plannen zijn.

Het was de Amerikaanse site ET die met het nieuws naar buiten kwam. Een journaliste van ET vroeg Hilary of er gesprekken aan de gang waren over een mogelijke reboot, wat de blondine meteen bevestigde. Maar fans van de reeks hoeven nog niet te vroeg victorie te kraaien. “Het is zeker nog niet voor meteen. Ik wil niemand opgewonden maken, want er staat nog niks gepland”, verduidelijkt de actrice.

.@HilaryDuff reveals to @etnow that there have been “conversations” about a ‘Lizzie McGuire’ reboot.



Would you be here for it? pic.twitter.com/pZbnamQlS5 Pop Crave(@ PopCrave) link

Hilary kijkt met een goed gevoel terug op de reeks die haar meer dan een decennia geleden als kindsterretje lanceerde. “Ik hou zoveel van Lizzie. De serie was zo belangrijk voor heel wat meisjes in een belangrijke tijd in hun leven”, klinkt het. “Als ze ook belangrijk kan zijn op hun huidige leeftijd, dan denk ik dat het fantastisch zou zijn.”