Komt er dan toch vervolg op ‘Prison Break’? Mysterieuze Facebookpagina beroert fans TDS

06 december 2019

13u03 3 TV Komt er na al die jaren een vervolg op ‘Prison Break’? Als we de mysterieuze Facebookpagina ‘Prison Break Season 6’ mogen geloven, alvast wel. De pagina, die gevolgd wordt door meer dan 250.000 fans, laat weten dat een zesde seizoen van de populaire reeks wel degelijk in de pijplijn zit.

Er wordt al een tijdje gespeculeerd over een zesde seizoen van ‘Prison Break’, maar nu lijkt Facebookpagina ‘Prison Break Season 6’ toch aan te kondigen dat seizoen 6 op komst is. “Er is nog geen specifieke datum, maar het komt eraan”, staat er te lezen. Meer details zijn er voorlopig niet, maar de kijkers hopen alvast dat hun geduld snel beloond zal worden. Zij verwachten dan ook nieuwe afleveringen al in 2020 zullen verschijnen.

De geruchten over een vervolg kwamen begin vorig jaar op gang, toen zender Fox bevestigde dat ze een “nieuw verhaal aan het ontwikkelen waren.” Ook ‘Prison Break’-bedenker Paul T. Scheuring liet toen op Twitter optekenen dat hij weer begonnen was met schrijven aan de reeks. De bedenker liet weten dat de eerste aflevering van het zesde seizoen voltooid was en dat er bovendien een belangrijk personage - wellicht de rol van Bill Fichtner - zou terugkeren. “Als je het echt wil weten, ik heb net scenario 601 afgewerkt”, knipoogde hij op Twitter. “Er is tussen 50 en 150 procent kans dat Mahone terugkeert. Dat moet dan zo’n 100 procent zijn zeker?” Fichtner speelde enkele seizoenen politie-inspecteur Mahone, die in de reeks overstag ging en begon te werken voor ‘The Company’.

Jarenlange stilte

De laatste aflevering van seizoen 5 dateert intussen al van 30 mei 2017. Het seizoen eindigde – let op: spoiler! – met een happy ending waarin de naam van Michael Scofield (Wentworth Miller) gezuiverd werd en hij verenigd werd met zijn familie en vrienden. Toch liet de serie toen al uitschijnen dat er voldoende verhaal was voor een allerlaatste seizoen. Volgens de Facebookpagina ‘Prison Break Season 6’ is dat seizoen dus effectief op komst.