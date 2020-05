Komieken aan huis en bakkende BV’s: Jules Hanot kiest de verborgen parels op alle zenders Jules Hanot

30 mei 2020

08u05 0 TV TV-beest Jules Hanot kiest de verborgen parels op alle zenders: van VTM tot Vitaya, van Netflix tot National Geographic.

‘Els De Schepper heeft besloten er geen eind aan te maken’ & ‘Ja, maar eerst een diploma’

VRT levert komieken aan huis

Het zal nog even duren voor we als vanouds in de zalen voorstellingen mogen bijwonen. In afwachting van betere tijden brengt de openbare omroep alvast twee zaalshows van Vlaamse komieken aan huis. Eerst is comédienne Els De Schepper aan de beurt met een persoonlijke one-womanshow waarin ze op humoristische wijze de kwetsbaarheid van ons bestaan omarmt en met 'assistentie' van niet altijd even fijnzinnige typetjes als 'De vettige nonkel' en 'Rita van de buurtpolitie' uitlegt waarom het leven waard blijft om geleefd te worden.

Een dag later neemt Adriaan Van den Hoof ons mee op een emotionele en hilarische zoektocht naar onvervulde dromen waarin hij probeert uit te vissen of we zijn geworden wie we wilden zijn. In 'Ja, maar eerst een diploma' maakt hij zich met de muzikale medewerking van gitarist Tom Peeters vrolijk over onder meer Poolse bouwvakkers, middeleeuwse ridders, het succes van Zoutelande, Dries Van Langenhove en Bo Van Spilbeeck.

Els De Schepper: woensdag, 21u30 Eén

Adriaan Van den Hoof: donderdag, 22u05 Eén

Bake Off @ Home

Kijken naar bakkende BV's

Bij het begin van de lockdown vlogen naast wc-papier ook eieren, suiker en bloem de winkels uit. Deels vanwege laakbaar hamstergedrag maar ook omdat Vlaanderen plots ten prooi viel aan een ware 'in mijn kot-bakhype' en massaal brood, taarten en cupcakes begon te produceren. Koren op de molen van de makers van 'Bake Off Vlaanderen', die slim op die trend inspeelden met een speciale editie van hun bakwedstrijd. Daarin moedigt ceremoniemeester Wim Opbrouck BV's aan om in eigen keuken baksels te vervaardigen naar de recepten van onder anderen ex-winnaressen Jaline en Julie, de flamboyante Lorentia, de jonge Lucas en de Oostendse Schot Peter Slight Jr. Zo wagen Bart Kaëll, Xavier Taveirne, Annelien Coorevits en Marleen Merckx zich aan citroen meringue-taartjes, een gemberkoekhuis en Scottish Pie. Ook onbekend baktalent mag meedoen en het lekkerste thuisbaksel wordt beloond met een 'warme prijs'.

Woensdag, 21u35 VIER

Lego Masters. Finale

De laatste blokjes wegen het zwaarst

Na rijp beraad met zichzelf stuurde Brickmaster Bas Brederode vorige zaterdag David en Giovanni naar huis. Jammer voor de archeoloog en de poetsman, die zich twee dagen lang uit de naad bouwden om op twee grote platen hun met een raket afgetopte toekomstbeeld uit te beelden. Goed nieuws dan weer voor Björn en Corneel, die als enige Vlamingen naar de grote finale van dit populaire bouwprogramma mochten en zich met drie overwinningen tot nog toe het succesvolste team in de wedstrijd mogen noemen. De prijzen worden echter pas aan de meet uitgedeeld en de laatste blokjes dreigen het zwaarst te wegen. In de eindstrijd, waarin de duo's in 28 uur hun ultieme Lego-'masterbuild' moeten bouwen, nemen onze landgenoten het op tegen studenten Jos en Martijn en de ex-geliefden Jan en Lola, die na hun scheiding 'Legopartners' bleven. Het volgens de Brickmaster mooiste bouwwerk levert het winnende koppel naast de titel van Lego Master ook 25.000 euro én een reis naar Lego House in het Deense Billund op.

Zaterdag, 20u25 VTM

The Replacement

Een interim met slechte bedoelingen

Net als haar architectenbureau een grote klant heeft binnengehaald, ontdekt Ellen More dat ze in verwachting is en op zoek moet naar een vervangster. De keuze is snel gemaakt: Paula is lief, enthousiast en bekwaam en lijkt geknipt voor de job. Iedereen vindt de nieuwkomer 'een toffe'. Behalve Ellen, die na een tijdje begint te vermoeden dat Paula er een verborgen agenda op nahoudt en helemaal niet wil dat ze na haar zwangerschapsverlof terugkeert. Terwijl Paula moeiteloos Ellens collega's, vrienden en zelfs haar echtgenoot om haar vinger windt, probeert de zwangere architecte iedereen te waarschuwen dat de interim niet enkel haar job maar ook haar leven probeert in te pikken. Tot er een verschrikkelijk ongeluk gebeurt en Ellen vast van plan is de verantwoordelijke te ontmaskeren. Hoe en of dat lukt ontdekt u in deze spannende psychologische thriller-miniserie vol scherpgetekende personages en verrassende plotwendingen. Niet te versmaden want ijzersterk Brits vakwerk.

Dinsdag, 20u40 CAZ2

Het Tweede Gelaat

Laatste moorden voor Vyncke en Verstuyft

Na 'De Zaak Alzheimer' en 'Dossier K.' moeten inspecteurs Eric Vyncke (Koen De Bouw) en Freddy Verstuyft (Werner De Smedt) nog één keer vol aan de bak om een reeks gruwelijke moorden op te lossen. Tijdens het onderzoek wordt hun vriendschap meteen zwaar op de proef gesteld omdat ze beiden een verschillend spoor volgen. Op advies van een Nederlandse profiler richt Vyncke zijn pijlen op de rijke ondernemer Hoybergs (Chris Van den Durpel), terwijl Verstuyft helemaal in de ban raakt van en als een blok valt voor de mooie Rina, die uit de klauwen van de seriemoordenaar wist te ontsnappen. Degelijke maar net iets te voorspelbare Vlaamse misdaadfilm van Jan Verheyen en meteen het sluitstuk van de succesvolle Vyncke en Verstuyft-trilogie naar de boeken van Jef Geeraarts. Ook 'Het Tweede Gelaat' werd tot een driedelige tv-serie gerecycleerd die u vanaf woensdag ook integraal op VRT NU kan bekijken.

Woensdag, 20u45 Eén. Integraal op VRT Nu

Jeffrey Epstein: Filthy Rich

Schokkend portret van een machtige zedendelinquent

In augustus vorig jaar werd de van mensenhandel en betaalde seks met minderjarigen beschuldigde Amerikaanse miljonair Jeffrey Epstein (66) dood aangetroffen in zijn cel. Een onverbeterlijke pervert die tien jaar eerder dankzij een deal met de openbare aanklager voor gelijkaardige feiten amper dertien maanden huisarrest met enkelband had gekregen. De charismatische financier met machtige vrienden als Donald Trump, prins Andrew, Bill Clinton en Harvey Weinstein strooide gul met geld maar eiste in ruil seksuele wederdiensten van jonge meisjes die op zijn 'pedofieleneiland' werden geleverd door zijn vriendin Ghislaine Maxwell. Niet te missen maar bij momenten schokkende vierdelige docureeks die dankzij talloze getuigenissen van slachtoffers, een schat aan archiefmateriaal en beelden van verhoren een scherp en schokkend portret borstelt van een schatrijke pedofiel die dacht dat met geld alles te koop was.

Netflix

World's Most Luxurious

Trein met bad en butler

Hoe het moet voelen om stinkend rijk te zijn, wordt aanschouwelijk voorgesteld in deze Britse reportagereeks die onder het motto 'kijken mag, aankomen niet' de grootste luxe op de planeet serveert. Later passeren vliegtuigen, auto's, vakantieresorts en cruiseschepen de revue, maar eerst staat een 40 uur lange treinrit op het menu van Pretoria naar Kaapstad. Niet echt een beproeving, want de reis wordt afgelegd aan boord van de Blue Train. Een sporend vijfsterrenhotel waar de passagiers in ruil voor hun peperdure kaartje veel geld betalen voor onder meer op maat gemaakt linnen, een luxueus bad en een persoonlijke butler.

Maandag, 21u30 VIER