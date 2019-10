Komiek Erhan Demirci rekent af met prangende vraag: mag er gelachen worden met de Islam? MVO

22 oktober 2019

23u44

Bron: VRT 1 TV Imam Khalid Benhaddou en comedian Erhan Demirci touren binnenkort langs de culturele centra van Vlaanderen met een voorstelling over de islam. Praten over en lachen met moslims, een bijzondere formule.

Zijn er grenzen in het lachen met? Danira praat erover met Erhan Demirci in ‘Vandaag’. “Ik vind dat je met alles mag lachen. Maar iedere comedian moet voor zichzelf uitmaken welke moppen hij maakt. Ik zou nooit moppen maken als ik weet dat ze kwetsen.” Hij illustreert dat met een mopje over een tip over seksuele voorlichting die hij kreeg van een Imam.