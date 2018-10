Kom live kijken naar de Blind Auditions van het allereerste seizoen van 'The Voice Senior' SD

05 oktober 2018

14u07

Ben je ook benieuwd wie er meedingt naar de titel 'The Voice Senior'? Dan is er goed nieuws: je kan de Blind Auditions van het allereerste seizoen live bijwonen.

Op talent staat geen leeftijd. En al zeker niet op muzikaal talent. In 'The Voice Senior' laten muzikale 60-plussers zien wat ze waard zijn op het podium. Coaching krijgen ze van de grootste toppers in hun vak: Walter Grootaers, Dana Winner, Helmut Lotti en Natalia. Wie weet hen te raken met zijn of haar stem en verzilvert zo een plekje in één van de teams?

Ben jij benieuwd om de senioren de pannen van het dak te horen zingen? Schrijf je dan nu in om de Blind Auditions bij te wonen!

Wie dit wil meemaken in de studio in Vilvoorde op vrijdag 12 oktober om 12u45 of 17u45, kan zich hier inschrijven.