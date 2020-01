Kogel door de kerk: nieuw seizoen ‘Temptation Island’ in februari op VIJF BDB

07 januari 2020

18u13 2 TV Goed nieuws voor de fans van bedrog, pittige intriges, vurige uitspraken en smeuïge discussies: het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ zal in februari op VIJF te zien zijn. Ook ‘Goedele On Top’ keert terug.

Na seksueel grensoverschrijdend gedrag in het Nederlandse realityprogramma ‘De Villa’ leek het alsof het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ in de koelkast gestopt zou worden. RTL, die het programma uitzendt bij onze noorderburen, liet namelijk weten alle reality-tv even on hold te zetten. Hierdoor begonnen ook Vlaamse fans te vrezen over de toekomst van de ultieme relatietest. Onterecht nu blijkt, want VIJF laat weten dat het nieuwe seizoen in februari start.

Geen klachten

“De gebeurtenissen in Nederland omtrent ‘De Villa’ staan los van ‘Temptation Island’, wat een ander programma is dat wordt gemaakt door een andere producent”, vertelt Barbara Salomon, woordvoerder bij VIJF. “Net zoals de afgelopen jaren was er steeds een SBS-collega permanent aanwezig tijdens de opnames, waardoor het productieproces nauwlettend in de gaten gehouden werd. Producent Warner verzekerde ons dat de opnames op een correcte manier zijn verlopen, er zijn bovendien tijdens of na de opnames van het nieuwe seizoen geen klachten gesignaleerd. Vandaar de keuze van VIJF om de kakelverse afleveringen in februari uit te zenden. Ook Goedele Liekens zal opnieuw wekelijks in ‘Goedele on Top’ alle prangende vragen aan de koppels en vrijgezellen voorleggen.”

De Nederlandse zender RTL beslist later nog of de nieuwe afleveringen ook bij hen te zien zullen zijn.