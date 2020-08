Koen Wauters vol lof over jarige Will Tura: “Alles wat hij zingt, komt uit het diepste van z’n hart” BDB

02 augustus 2020

09u08

Will Tura viert vandaag, zondag 2 augustus, een mijlpaal in z’n leven. “De keizer van het Vlaamse lied” mag 80 verjaardagskaarsjes uitblazen en dat viert VTM met een lange special om de zanger in de bloemetjes te zetten. In een leeg Sportpaleis interviewde Luk Alloo een heleboel collega’s van Tura, onder wie ook Koen Wauters. “Will was een voorbeeld op heel veel gebieden”, aldus de frontman van Clouseau. “Tura zingt z’n nummers niet zomaar, hij leeft ze. En dat heeft me altijd geraakt. Hij zingt met zoveel gevoel. Alles komt uit het diepste van z’n hart. Bovendien is hij altijd heel professioneel. Will is warm, eerlijk, attent en to the point. Ik maak daar een grote buiging voor.” Je kan de special ‘80 jaar Will Tura’ zondagavond om 20.30 uur bekijken op VTM en VTM GO.