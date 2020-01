Koen Wauters vertolkt gastrol in ‘De Luizenmoeder’ MVO

21 januari 2020

10u58 0 TV Op woensdag 22 januari krijgt basisschool De Akker in de derde aflevering van ‘De Luizenmoeder’ hoog bezoek van Koen Wauters himself - als zichzelf.

Het is voorleesweek op De Akker. Juf Chantal (Katelijne Damen) leest in haar klas de gruwelijke rijmen van Roald Dahl voor en Karel (Steven Beersmans) maakt zich zorgen over de impact daarvan op de kinderen. Hannah (Lynn Van Royen) richt, tot grote ergernis van controlefreak Nancy, een gezellige voorleestipi in. En directeur Erik (Tom Audenaert) wil niet onderdoen voor de andere scholen die een BV hebben kunnen strikken tijdens de voorleesweek. Hij schakelt Koen Wauters in, gelukkig de buurman van de broer van de beste vriendin van Eriks moeder.

‘De Luizenmoeder’, woensdag 22 januari 2020 om 20u35