Koen Wauters reageert op mogelijks eerste seksueel contact van Zita: “Valerie zal het meteen weten!” SDE

10 oktober 2019

22u59

Bron: Eén 0 TV Zita Wauters is ondertussen al 15 jaar. Een leeftijd waarop al eens seksueel geëxperimenteerd kan worden. Is papa Koen hier klaar voor? Hij praat erover met Danira in ‘Vandaag’.

“Ja, natuurlijk sta ik daarbij stil”, zegt Koen Wauters. “En het is dan natuurlijk te hopen dat alle dingen die je meegegeven hebt, blijven hangen zijn. En dat ze het doen als ze er klaar voor zijn.” “En anders laat je ze gewoon de dokter Bea-show zien”, lacht Eva Van der Gucht, die het gelijknamige personage vertolkt in de Ketnet-reeks. “Oh, wat dat betreft maak ik me geen zorgen”, zegt Koen. “Ze weten wel wat en hoe, daar moeten we denk ik niet te veel extra uitleg aan geven. Als papa hoop je dat je dochter streng genoeg is voor zichzelf en een gast kiest die er echt lief voor is!”

En als het zover is, zal Zita het in ieder geval niet lang verborgen kunnen houden, denkt Koen. “Ik ben nogal naïef, maar haar mama gaat ze niets moeten wijsmaken. Valerie gaat naar haar kijken en het meteen weten!”