Koen Wauters overwoog nooit carrièreswitch: “Clouseau is mijn liefde” BDB

25 augustus 2020

22u00

Bron: VTM 0 TV Koen Wauters (52) staat al meer dan 30 jaar op de planken met Clouseau en al die tijd heeft hij er nooit aan gedacht om iets anders te gaan doen. Dat vertelde de zanger dinsdagavond in het VTM-programma ‘De Zomer Van’.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Op vakantie vertelde een vrouw me dat ze haar leven een volledig nieuwe wending had gegeven”, aldus Koen. “‘Zou jij dat ook nooit willen doen?’, vroeg ze me. Zonder nadenken zei ik resoluut nee. Ik doe alles wat ik graag doe. Ik ga toch niet zeggen dat ik een ander leven wil. De paar dingen die mij tegensteken, wegen niet op tegen al de rest. Clouseau is m’n liefde en m’n sociaal leven. Hetzelfde geldt voor m’n tv-werk.”

Wauters is er zich al die tijd wel bewust van geweest hoeveel geluk hij had. “We zijn erg dankbaar dat Clouseau al die jaren gewerkt heeft en dat nog steeds doet”, vervolgde hij. “Het is goud waard dat we daarvan kunnen leven. Ik heb goesting om dit nog heel veel jaren te doen, al moet het natuurlijk wel fysiek mogelijk blijven.”

Je kan ‘De Zomer Van' van maandag tot en met donderdag bekijken om 21u10 op VTM en op VTM GO.

Lees ook:

Koen Wauters over het moment waarop z’n pa hem niet herkende: “Dat kwam heel hard binnen”

Koen Wauters leeft al 18 jaar met tinnitus: 4 prangende vragen over de oorziekte beantwoord (+)