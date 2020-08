Koen Wauters over het moment waarop z'n pa hem niet herkende: “Dat kwam heel hard binnen” SDE

24 augustus 2020

07u16

Bron: VTM 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Koen Wauters werd op jonge leeftijd gebombardeerd tot meisjesidool. Daarmee omgaan was een leerproces. “Ik was eigenlijk nog te jong om ten volle te beseffen wat er allemaal aan het gebeuren was", vertelt hij in ‘De Zomer Van’. De wake-up call kwam er dankzij zijn papa. “Het was net ‘Klasgenoten' op tv geweest. Bij de klasgenoten waarmee ik nog maar een paar jaar daarvoor in de klas zat en regelmatig op café ging, daar moest ik dan binnenkomen als grande vedette. En ik wist helemaal niet hoe ik mij moest gedragen. En ik kwam thuis en onze pa had dat gezien op tv. Hij keek naar me: ‘Efkes zien of jij het wel bent, want daarnet op tv had ik je niet herkend. Dat was precies mijn zoon niet.’ En dat kwam heel hard binnen.”

‘De Zomer Van’, maandag tot donderdag om 21.00 bij VTM en VTM GO.