Koen Wauters over de breuk met Valerie De Booser: “Uit elkaar gaan is shit, lockdown of niet”

25 mei 2020

23u13

In januari maakten Koen Wauters (52) en Valerie De Booser (40) bekend dat ze er na een relatie van zeventien jaar de brui aan gaven. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en op de bank bij ‘Gert Late Night’ blikte de Clouseau-zanger terug op die uitdagende periode. “Uit elkaar gaan is shit, lockdown of niet”, aldus Koen. “Ik heb gemerkt dat ik redelijk op mezelf terugval. In eerste instantie toch, want je hebt natuurlijk een paar vrienden waar je echt op rekent, mijn broer trouwens ook. Maar lockdown of niet, dat is echt een shitperiode.”