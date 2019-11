Koen Wauters openhartig over euthanasie bij voltooid leven: “Ik vind dat we ons lot in handen mogen hebben, dat zou ik ook graag doen” MVO

08 november 2019

07u04 16 TV Koen Wauters sprak in ‘Wat Een Dag’ openhartig over euthanasie, ook bij hoogbejaarde mensen die vinden dat hun leven ‘goed geweest’ is. Zo had hij het over Lutgart Simoens (nu 91) die haar leven als voltooid beschouwt. “Ik kan me inbeelden dat ik op zo’n punt kom. Ik vind dat we ons lot in eigen handen mogen hebben.”

“Gezien we dat nu al kunnen aanvragen voor hevige pijnen of een mentaal breekpunt waarop je zegt ‘nu moet het kunnen’, en het dan beslist wordt door een commissie van dokters, zou ik hopen dat dat ook mogelijk zou zijn voor dit soort situaties. Ik kan me in beelden dat ik op zo’n punt kom waarop ik denk: ik heb geleefd voor vier, het is goed geweest. Voor iedereen is dat anders, en dat maakt het ook zo’n moeilijke discussie. Maar we mogen die niet uit de weg gaan.” Volgens Koen maken we soms te veel ophef over de dood. “Het gaat ons allemaal overkomen, we gaan er allemaal aan. Waarom zouden we ons eigen lot niet in handen mogen nemen?”