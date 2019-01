Koen Wauters, Nathalie Meskens en co repeteren een ongeziene openingsact voor ‘30 Jaar VTM’ TK

31 januari 2019

Nu vrijdag is de galashow ‘30 jaar VTM’ te zien op VTM, en daar hoort natuurlijk een openingsact bij. Die belooft spectaculair te worden, want het is de eerste keer dat alle VTM-gezichten van nu op één podium verzameld worden. Koen Wauters, Laura Tesoro, Ruth Beeckmans, Jens Dendoncker, Nathalie Meskens, Staf en Mathias Coppens, Niels Destadsbader, Sean Dhondt, Jonas Van Geel en An Lemmens: ze zijn er allemaal graag bij om VTM in de bloemetjes te zetten. Maar eerst moet er duidelijk nog flink gerepeteerd worden voor de show van vrijdag...