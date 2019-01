Koen Wauters keert met zijn gezin terug naar 1979: "Eindelijk écht tijd voor elkaar, vroeger was dat zo" Redactie

03 januari 2019

00u00 1 TV "Ik heb geen tijd meer te verliezen en wil de jaren die mij resten alleen nog spenderen aan dingen waar ik blij van word", zegt Koen Wauters (51), die aanvankelijk niet stond te springen om deel te nemen aan het VTM-programma 'Groeten uit'. Maar om z'n kinderen Zita (13) en Nono (12) te plezieren, stemde hij toch in. Dus wordt de familie Wauters vanavond teruggeflitst naar 1979.

In 1979 was Koen Wauters twaalf, net zo oud als zijn zoon Nono nu is. Maar het was eveneens het jaar waarin zijn vrouw Valerie De Booser (39) geboren werd. Het was een periode waarin de broekspijpen steeds wijder werden, de haren steeds meer golfden en er punk weerklonk op de dansvloeren. Tv-avonden werden gevuld met programma's als 'The Muppet Show' en 'De man van Atlantis', terwijl de actualiteit gedomineerd werd door Margaret Thatcher, die voor het eerst Brits premier werd. Maar dat kon de 12-jarige Koen Wauters niets schelen. Als jongste in een gezin van zes kinderen gleed hij als zondagskind door het leven, het liefst al voetballend. "Ik herinner me best veel van die tijd, omdat dat het jaar was dat we verhuisd zijn van een rijhuisje, dat echt wel te klein was voor acht mensen, naar een open bebouwing", vertelt Koen Wauters, die opgroeide in Sint-Genesius-Rode. "Ik heb enkel goeie herinneringen aan die tijd. Toch was het best een spannende periode, want de Vlamingen streden volop tegen de verfransing. Mijn pa was daar heel fel mee bezig.De wijk waar wij naartoe verhuisden, was gebouwd om Vlamingen naar de Vlaamse Rand te lokken. En dat werd geboycot door de Walen. Als kleine jongen kon me dat weinig schelen, maar tijdens de verkiezingen gingen wij wel 'plakken' voor onze pa, die toen gemeenteraadslid was. En dat zorgde voor gespannen situaties als we Walen tegenkwamen."

Terugkeren naar 1979 betekent voor Koen ook een blij weerzien met de Renault R4, de auto waarmee zijn ouders destijds reden. "Vroeger kropen we soms met acht personen in dat wagentje, maar dat lukt nu niet meer. (lacht) De woning van de opnames was wel een stuk moderner dan mijn ouderlijk huis. Thuis hebben we bijvoorbeeld nooit een vaatwasser gehad."

Smartphones inleveren

Ook smartphones waren destijds nog niet aan de orde en ze moesten dan ook ingeleverd worden bij de start van de opnames. Iets wat zelfs bij de tieners niet voor wrevel zorgde. "Integendeel. Ze vonden het zelfs plezant. Een heel weekend lang hadden Zita en Nono hun mama en papa voor zich alleen en waren we nog eens écht met elkaar bezig. Onze kinderen zijn sowieso niet overdreven actief op sociale media, dat mogen ze niet van Valerie en mij." Tijd om zich te vervelen was er overigens niet. "We hebben gekookt, spelletjes gespeeld en ik heb de kinderen leren rijden in die Renault R4. We speelden ook videogames, zoals 'Pong'. Da's niets in vergelijking met 'Fortnite', maar Zita en Nono hebben zich toch geamuseerd. Ze hebben vooral genoten van het samenzijn, denk ik. We hadden eindelijk tijd voor elkaar. Dat was vroeger echt zo. Ook de kleren en het autorijden vonden ze leuk. We hebben het weekend beëindigd in de botsauto's, iets wat we vroeger met de familie Wauters heel graag deden."

Het waren trouwens de kinderen die Wauters over de streep trokken om mee te doen aan het programma. "Het was niet de eerste keer dat ze me voor dit programma vroegen, maar de vorige keren lukte het niet door onze drukke agenda's. De conclusie die ik heb getrokken na dat weekendje 'Groeten uit' is simpel, maar o zo oprecht: zulke momenten moeten we vaker inlassen, en dan moet ik ook gewoon m'n agenda blokkeren. Da's echt iets wat ik moet leren."

Zita populairder

En niet alleen Koen kampt met een drukke agenda, Zita is bij de jeugd al populairder dan haar vader en ook Nono ontpopt zich stilaan tot een mediafiguur. "Het pleziert mij vooral dat ze de dingen doen die ze gráág doen. En als ze daar toevallig bekend door worden, dan is dat maar zo. Maar Valerie en ik proberen hen wel te behoeden voor de valkuilen van de showbizz. Eén daarvan is dat ze niet mogen overdrijven. De school komt nog altijd op de eerste plaats en bovendien mogen ze zeker niet te vlug 'opgebrand' geraken. Daarom zeggen wij tegen heel veel dingen 'nee'."

Leeftijdsverschil

Grappig detail: Valerie was nog niet geboren toen Koen twaalf was. "Dat maakte de opnames extra bijzonder. Zij zag veel dingen die ze niet kende, zeker wat tv-programma's betreft. Ach, intussen zijn wij zo gewend aan dat leeftijdsverschil. Leeftijd is nooit een issue geweest. Het was gewoon grappig om haar in die ouderwetse kleren te zien", aldus Koen. In de zomer van 2019 is het koppel vijftien jaar getrouwd. "Dat is zeker iets om te koesteren. Toen Valerie en ik aan onze relatie begonnen, hadden er maar weinigen geld op gezet dat we zouden samenblijven. Maar kijk, na al die jaren hebben wij ons gelijk wel bewezen."

'Groeten uit'

VTM 20u35

Maar 2019 belooft ook veel goeds

Hoewel Koen zich voorneemt om het wat kalmer aan te doen, belooft ook 2019 een druk jaar te worden voor de presentator. De opnames van het tweede seizoen van 'Over winnaars' zitten er bijna op. Daarin helpt Koen opnieuw mensen een (op het eerste gezicht onmogelijk) doel te bereiken. Daarnaast zijn er nieuwe reeksen van 'The Voice van Vlaanderen', 'Belgium's Got Talent' en 'Wat een jaar!'. Op muzikaal vlak komt er in het najaar een nieuwe plaat van Clouseau uit. "Ook in 2019 weet ik wat gedaan", zegt Koen.