Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens in quarantaine na coronabesmetting bij 'Wat een Jaar', ook 'Snackmasters' stilgelegd

09 september 2020

06u00 644 TV Koen Wauters (52), Jonas Van Geel (35) en Nathalie Meskens (38) moeten in quarantaine nadat er dinsdag een coronabesmetting vastgesteld werd, vermoedelijk bij Jonas Van Geel. De hele ploeg van ‘Wat een Jaar’, het VTM-programma dat ze presenteren, gaat zeker een week in quarantaine. Ook de opnames van ‘Snackmasters’ worden even stilgelegd.



Bij VTM wordt een standaardprocedure gevolgd waarin er geregeld testen gebeuren, om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen bij een mogelijke besmetting. Zo kon de besmetting vastgesteld worden. Alle maatregelen om het virus verder in te dijken werden ondertussen al genomen, in nauw overleg met de preventiedienst en de bedrijfsarts. Zo worden de opnames van ‘Wat een Jaar’ uitgesteld naar een latere datum. Ook de drie presentatoren van het programma - Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens - en de crew gaan de komende tijd in quarantaine. Er is op dit moment geen impact op de uitzenddatum. De quarantaine van Koen Wauters heeft ook gevolgen voor de opnames van ‘Snackmasters’, die door zijn afwezigheid worden stopgezet.

In de wandelgangen van VTM werd eensluidend verwezen naar acteur en presentator Jonas Van Geel die positief getest zou hebben. Onze contacten willen dat officieel “niet bevestigen noch ontkennen”. Van Geel was onlangs nog te zien in ‘De Positivo’s’, maar die opnames dateren van eind augustus. Geen probleem daar dus voor presentator Jelle Cleymans, ook nog muzikale helft van het duo ‘Cleymans & Van Geel’.

Of ook andere VTM-programma’s een impact zullen ondervinden door de positieve test, wilde VTM niet bevestigen. “Dit alles behoort tot de privésfeer van de betrokkenen”, klonk het.

