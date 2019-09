Koen Wauters helpt Xander en Lena bij het vervullen van hun pact in ‘Over Winnaars’ Redactie

26 september 2019

00u00 0 TV "Dit wordt misschien ook voor jou wel de moeilijkste uitdaging die je ooit hebt gedaan." Met die waarschuwing richt Koen Wauters (52) zich vanavond tot de vriendin van zijn 'overwinnaar' Xander. In de slotaflevering van de VTM-reeks krijgt het koppel immers de grootste uitdaging van hun leven voorgeschoteld. Xander en Lena worstelen nog elke dag met de fysieke gevolgen van een auto-ongeval, maar krijgen samen de kans om de Chinese Muur te beklimmen.

Hun ongeval gebeurde zo'n 10 jaar geleden op oudejaarsavond. Lena bleef met chronische pijn achter, Xander is bijna volledig verlamd en zit in een rolstoel. Een jaar voor hun ongeluk, meteen na hun 6de middelbaar, gingen de twee voor het eerst samen op reis. Op wandelvakantie in Frankrijk sloten ze een pact om ooit samen de Chinese Muur af te stappen. Dat pact werd door het ongeval abrupt verbroken. Maar daar wil Koen in 'Over winnaars' verandering in brengen.

'Over winnaars’ om 20.35 uur op VTM.