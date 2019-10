Koen Wauters en Jonas Van Geel nemen het tegen elkaar op in ‘Make Belgium Great Again’ MVO

14u57 0 TV Van ons land een nóg betere plek maken: dat is de missie die Frances Lefebure voor het tweede jaar op rij wil realiseren in ‘Make Belgium Great Again’. Gesterkt door een record aantal registraties voor orgaandonatie vorig jaar, zal ze dit jaar meer dan ooit de Vlamingen oproepen om mee te helpen.

Een eerste groot thema dat in aflevering 1 op zondag 13 oktober aan bod komt is de recyclage van ongebruikt klein elektro. In vele Vlaamse kasten liggen ongebruikte toestellen stof te vergaren, terwijl ze boordevol waardevolle grondstoffen zitten. Dat klein elektro is binnenkort uitzonderlijk geld waard, en wel voor Rode Neuzen Dag. Speciaal voor ‘Make Belgium Great Again’ lanceert Frances Lefebure immers ‘De Grote Klein Elektro Strijd’, waarmee ze zo veel mogelijk oude of kapotte elektrische toestellen in het recyclagepark wil krijgen. Om dat te realiseren roept Frances de hulp in van Koen Wauters en Jonas Van Geel.

Jonas Van Geel en Koen Wauters zetten hun schouders onder de inzamelactie. Ze lanceerden zonet een oproep om zo veel mogelijk volk te mobiliseren. Twee gemeenten, Bornem en Temse, nemen het tegen elkaar op om in één week tijd zoveel mogelijk oud en kapot klein elektro in te zamelen. Koen wordt de ‘kapitein’ van Temse, Jonas smijt alles in de strijd voor Bornem.

Woensdag 9 oktober is D-Day. Dan staan Jonas en Koen, samen met het MBGA-team en Recupel, de organisatie die in België de inzameling en de verwerking van afgedankte elektro-apparaten op zich neemt, vanaf 13 uur in de beide gemeenten met een enorme, lege container. Koen doet dat op de Markt in Temse, Jonas in de Boomstraat in Bornem. De opdracht van alle inwoners is deze container zo goed mogelijk te vullen met hun ongebruikt klein elektro.

Goed voor het milieu

“Als er niets verandert zullen natuurlijke bronnen zoals goud en zilver tegen 2030 volledig uitgeput zijn”, legt Frances Lefebure uit. “Die grondstoffen ontginnen is bovendien heel slecht voor mens en milieu, denk maar aan ontbossing en drooglegging. Wat weinig mensen weten is dat je ongebruikte elektrotoestellen perfect een tweede leven kan geven of recycleren. Elk huishouden heeft gemiddeld 4 oude gsm’s en 10 ongebruikte elektro-toestellen in huis liggen. Dat betekent dat er in heel België maar liefst 48 miljoen toestellen liggen te verkommeren. Een gsm is voor 99% herbruikbaar, maar op dit moment wordt maar 8% van de gsm’s gerecycleerd. Door onze kasten op te ruimen en kapotte toestellen binnen te brengen, maken we de wereld weer een pak schoner.”

Hoe Bornem en Temse het er op 9 oktober vanaf brengen en wie deze strijd wint, dat wordt duidelijk in de eerste aflevering van ‘Make Belgium Great Again’. Daar toont Frances ook hoe elke Vlaming binnenkort kan meehelpen om België extra great te maken en zoveel mogelijk klein elektro in te zamelen voor het goede doel. Want hoe meer klein elektro er wordt verzameld, hoe meer geld Recupel aan Rode Neuzen Dag schenkt. Frances jaagt specifiek op alle oude of kapotte kleine elektronische apparaten en dit is heel wat: gsm’s, computers, pc’s, radio’s, speelgoed, tv’s, koffiezetmachines, zaklampen, stofzuigers, camera’s, printers, stofzuigers, muziekinstallaties, waterkokers, boormachines, elektrische tandenborstel, etc. worden ingezameld.