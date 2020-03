Koen Wauters doet mysterieuze opdracht in ‘Beat VTM’: "Vooral koelbloedigheid was belangrijk” Jacob De Bruyne

09 maart 2020

00u00 0 TV "Van het klifduiken in 'Wauters vs. Waes' heb ik nog altijd last aan mijn nek." Toch houdt dat de 52-jarige Koen Wauters niet tegen om zich zes jaar later opnieuw te laten uitdagen in 'Beat VTM'. Daarin neemt hij het tegen een onbekende Vlaming op in een mysterieuze 'Mission Impossible'-opdracht. "Koelbloedigheid was het belangrijkste."

Terwijl alle kandidaten in 'Beat VTM' honderd dagen kregen om zich optimaal voor te bereiden op hun opdracht, bleef Koen Wauters tot het laatste moment in het duister tasten over zijn missie. Tot op de dag van zijn proef wist de presentator niet wat hem te wachten stond. "Al leerde ik vooraf wel een aantal technieken die ik in de opdracht zou kunnen gebruiken", vertelt Wauters. "Abseilen en sloten kraken bijvoorbeeld, maar ook hoe je ongemerkt een gebouw kan binnengeraken en hoe je bewegingsdetectoren en infraroodstralen kan ontwijken."

Hulp van ex-marinier

Daarbij kreeg Wauters hulp van de Nederlandse ex-marinier Sander. "Hij was lid van de special forces en een levende legende. Echt een geweldige gast én bescheiden, niet evident voor een Nederlander. (lacht)" Voedings- of trainingsschema's kwamen er niet aan te pas. "Er werd me verzekerd dat ik de opdracht met een basisconditie zou kunnen volbrengen", aldus Wauters. "En dat bleek ook achteraf, vooral koelbloedigheid en nuchter blijven waren belangrijk."

Op de dag zelf werd Wauters naar een hotel in Sint-Truiden gebracht. "Daar werd ik in het midden van de nacht uit mijn bed gelicht. Toen kreeg ik de opdracht voor het eerst te zien en vielen alle puzzelstukjes uit de voorbereiding in elkaar."

Krakende knoken

De opdracht van Koen Wauters in 'Beat VTM' lijkt wel een flashback naar zes jaar geleden. Toen vocht de presentator in 'Wauters vs. Waes' een strijd uit met zijn VRT-collega, wekelijks gevolgd door bijna twee miljoen kijkers. En ook toen wist Wauters niet welke opdrachten hem te wachten stonden.

"Al zijn er ook heel wat verschillen. Om te beginnen was er het aspect VTM tegen VRT. Daarnaast wist ik goed tegen wie ik het opnam: 'de Waes' moest iedere week kapot. (lacht) De onbekende Vlamingen gun ik nu veel meer."

Aan 'Wauters vs. Waes', ondertussen meer dan zes jaar geleden, houdt Wauters trouwens nog altijd een blessure over. "In de aflevering met het klifduiken ben ik een paar keer zo hard op mijn hoofd gevallen dat ik mijn nek hoorde kraken. Daar heb ik nog steeds last van", vertelt de presentator, die het een goede beslissing vindt om geen vervolg meer te maken. "Zo blijft het veel meer bij. En mochten we het opnieuw doen, zouden de opdrachten toch van een ander kaliber moeten zijn. Intussen zijn we allebei de vijftig gepasseerd, dus de knoken beginnen te kraken."

Respect voor Kürt

In de stand tussen Team VTM en Team Vlaanderen staat het ondertussen drie tegen drie. Wauters en volgende week Freek Braeckman in het baanwielrennen leggen de eindstand vast. "Dat fietsen achter derny's had ik ook nog graag gedaan, maar het ligt Freek misschien nog beter. Ik fiets in mijn vrije tijd, maar Freek is erg goed in conditie en ook een echt competitiebeest", aldus Wauters. "Over het algemeen denk ik dat iedereen in ons team de ideale opdracht had."

Vooral de prestatie van Kürt Rogiers maakte indruk. "Hij heeft zich suf getraind en dat was eraan te zien. Zijn kapsels waren prachtig gelukt en er zat telkens een persoonlijke toets in." Op Julie Van den Steen was Wauters dan weer het minst jaloers. "Dat apneuduiken is écht niets voor mij. Nee, hou mij maar gewoon op het droge. (lacht)"

'Beat VTM’, maandag om 20u35 op VTM