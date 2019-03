Koen De Bouw ging tot het uiterste voor Eén-reeks ‘Grenslanders’: "Een jaar lang geen enkele vrije dag" Hans Luyten

12 maart 2019

00u00 0 TV Na drie seizoenen 'Professor T.' is Koen De Bouw (54) helemaal klaar om de tv-avond op zondag opnieuw in te palmen. Eén gaf onlangs de eerste beelden vrij van 'Grenslanders' en die zijn imposant. Het drukke opnameschema dwong de acteur wel om wat gas terug te nemen. "Ik zat in een dip."

Na het succes van 'Als de dijken breken' werkte Eén voor 'Grenslanders' opnieuw samen met een Nederlandse omroep (NPO3). "In het verleden waren coproducties tussen België en Nederland niet altijd even geslaagd, maar bij deze serie absoluut wel. Eendracht maakt duidelijk macht", zegt De Bouw. "De serie start met een aangespoelde transmigrant in het Verdronken Land van Saeftinghe, het natuurgebied op de grens tussen België en Nederland. Dat bewijst meteen hoe actueel dit verhaal is: onlangs haalde een dergelijk bericht nog alle journaals. Om de zaak helemaal uit te spitten, moeten de politiediensten van de twee landen de krachten bundelen. Je zal dus afwisselend Belgisch- en Nederlands-Nederlands te horen krijgen."

Toch moet de Eén-kijker nog even geduld uitoefenen, want de reeks staat pas in het najaar geprogrammeerd. Telenet-abonnees hebben meer geluk, zij kunnen 'Grenslanders' al vanaf 22 maart bingewatchen.

De Bouw speelt in de reeks een Antwerpse gerechtspsychiater. Zijn tegenspeelster is de Nederlandse Jasmine Sendar (41), die ooit nog met Tanja Dexters lid was van de meidengroep Fourlicious. Zij speelt een Rotterdamse rechercheur.

De Vlaamse cast wordt aangevuld met rasacteurs als Wim Willaert ('Eigen Kweek') en Kris Ceuppens ('Spitsbroers'). Maar dé troef van 'Grenslanders' is volgens De Bouw de ongewone locatie. "Niet alleen de grens tussen twee landen, maar ook die tussen land en zee vormen een indrukwekkend decor. Doorgaans ben ik niet zo'n zeeman of waterliefhebber. Ik hou meer van bergen en bossen, het liefst zelfs diep in de Ardennen, waar we al zes jaar wonen. Maar tijdens de opnames van deze reeks werd ik elke dag overdonderd door de schoonheid van de - vaak vergeten - grensstreek. Ik ontdekte prachtige, ongerepte landschappen, met hier en daar plots een verlaten industriële scheepswerf. Heel bijzonder. Naar de set rijden vond ik een hele belevenis."

6 sabbatmaanden

De Bouw is tevreden over het eindresultaat en blikt met plezier terug op de opnames. Ook al hebben die hem uitgeput. "Ik combineerde 'Grenslanders' met de opnames van de nieuwe VTM-serie 'Phil Frisco' en meteen daarna werd ik op de set van de film 'Torpedo' verwacht. Die achtereenvolgende combinatie bleek toch erg zwaar. Eind september was ik helemaal op. Ik had toen meer dan een jaar geen enkele vrije dag gehad en dat uitte zich in een vermoeidheid die ik nooit eerder had meegemaakt. Ik was dan ook heel blij dat ik na die opnameperiode mijn agenda helemaal had vrijgehouden om op adem te komen. Ik kreeg vier opdrachten aangeboden, maar kon er geen enkele aanvaarden. Ik was te veel aan rust toe, want ik zat in een dip."

Zijn eerstvolgende opdracht staat nu pas half april gepland. "Dan word ik in San Francisco verwacht voor een nieuwe fantasyreeks. Mijn pauze zal dan zo'n zes maanden geduurd hebben. Heerlijk. Die leegte heeft me deugd gedaan, de batterijen zijn weer helemaal opgeladen. Met een kleine vertraging ben ik dus helemaal klaar voor 2019. (lacht)"

'Professor T.' wereldwijd

Een vierde seizoen van 'Professor T.' komt er hoogstwaarschijnlijk niet meer, maar De Bouw blijft wel nog steeds heel trots op de reeks, die ondertussen al aan tientallen landen verkocht is. "Van over de hele wereld krijg ik daar nu via Instagram en Twitter feedback op. Ondanks het bizarre karakter van de professor blijkt hij toch een universele kracht te hebben. Dat buitenlandse succes is erg welkom voor mij en de hele ploeg.”