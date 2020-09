Koen Crucke verklapt: “Alberto keert terug in ‘Samson & Marie’” BDB

18 september 2020

07u10

Bron: VIER 0 TV Al maanden wordt er over gespeculeerd, maar nu is het nieuws eindelijk bevestigd: Vlaanderens beroemdste kapper Alberto Vermicelli zal ook te zien zijn in de nieuwe afleveringen van ‘Samson & Marie’. Dat vertelde Koen Crucke (68) in ‘Gert Late Night’.

“Ik heb hier eigenlijk zwijgplicht over", biechtte Crucke op in de rubriek ‘Bedgeheimen’. “Mag ik het zeggen? Ok, Alberto keert terug in ‘Samson & Marie’. De nieuwe afleveringen zijn allemaal ingeblikt intussen.” Het resultaat daarvan zie je vanaf maandag 28 september op Ketnet. Of ook Walter Baele en Walter De Donder, die Van Leemhuyzen en de burgemeester spelen, opnieuw te zien zullen zijn, is nog niet duidelijk.

Verder vertelde Crucke ook dat hij veel vrijheid krijgt in z’n relatie met z’n levenspartner Jan. De twee zijn al 51 jaar een koppel. “Ik heb niet stilgezeten nee, het zou mij spijten”, aldus Koen. “Dat was een uitgesproken afspraak. Alles kan, tot op een zeker punt. Niet verliefd worden, maar avontuurtjes, dat mag. Misschien waren het er 50 ofzo. Ook een trio heb ik ooit gehad. Maar vandaag zou ik dat niet meer doen, omdat ik dat niet correct vind.”



