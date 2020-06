Koen Crucke praat mond voorbij over zijn toekomst in ‘Samson & Marie’ LOV

29 juni 2020

06u56

Bron: Ment 3 TV Zien we personages zoals meneer Spaghetti nog terug in het nieuw aangekondigde ‘Samson & Marie’? Het nieuwe baasje van Vlaanderen’s bekendste hond wou daar nog niets over kwijt, maar Koen Crucke was al iets te loslippig.



“Over de andere personages kan ik nog niet zo veel zeggen”, antwoordde Marie Verhulst diplomatiek toen ze de vraag kreeg welke personages we terug zouden zien in ‘Samson & Marie’, dat vanaf 28 september op tv te zien is. Mysterieus dus.

Koen Crucke, die al jaren meneer Spaghetti belichaamt, was duidelijker. In ‘Vlaanderen Zingt’ op Ment antwoordde hij kort op de vraag of hij ook zou stoppen: “Nee. Maar ik kan er nog niets over zeggen. Het verhaal van ‘Samson & Gert’ stopt, hé.” Daarmee lijkt het bevestigd dat Koen en collega’s Walter De Donder (burgemeester) en Walter Baele (Van Leemhuyzen) te zien zullen zijn in de nieuwe reeks, maar mogelijk ook nieuwe personages.

