Koen Crucke had al eens een triootje: "Ik zie Jan na 51 jaar nog even graag, maar we geven elkaar vrijheid op alle vlakken"

17 september 2020

23u15 0 TV Koen Crucke (68) vertelde vanavond over zijn overgewicht, zijn relatie, zijn ouders en zijn toekomst in ‘bedgeheimen’ met James Cooke.

“Het meeste dat ik heb gewogen is 140 kilo”, zegt Koen wanneer James hem naar zijn gewicht vraagt. “De dokter zei me: als je niet afvalt, geef ik je geen jaar meer. Ik viel in slaap achter mijn stuur omdat ik zo dik was. Ik had slaapapneu. In ‘Samson & Gert’ hebben ze mij ooit eens in een plastieken zwembadje gezet met water in. Opeens zeiden ze: oké jongens, we gaan eten! Maar ik kon er niet uit, ik kon niet zelfstandig rechtstaan. En natuurlijk lachten ze daarmee. Dat deed mij veel verdriet.”

Lange relatie

Wie hem letterlijk en figuurlijk door dik en dun steunde is zijn levenspartner Jan. Na 51 jaar zien ze elkaar nog altijd even graag. De twee geven elkaar wel op alle vlakken vrijheid in hun relatie. “Ik heb niet stilgezeten nee, het zou mij spijten", knikt Koen. “Dat was een uitgesproken afspraak. Alles kan, tot op een zeker punt. Niet verliefd worden, maar avontuurtjes, dat mag.”

James is meteen nieuwsgierig en vraagt naar het aantal avontuurtjes. “Moet ik ze nu al beginnen tellen?”, lacht Crucke. “Tja, 50? Misschien wel.” Een triootje heeft hij ooit alvast gehad, zo zegt hij. “Vandaag zou ik dat alles niet meer doen, hoor. Omdat ik dat niet correct vindt.”

Meteen uit de kast

Volgens Koen was hij al vroeg rijp. Zijn eerste keer was op zijn 14de, en niét met een vrouw. “Mijn vader wilde eerst met mij naar een psychiater gaan, maar mijn moeder zei ‘nee, laat het maar zo, ik weet dat al lang’. Echt ruzie met mijn vader heb ik daar nooit over gehad. Hij heeft Jan ook altijd gezien als zijn zoon. Mijn ouders waren altijd heel fier op mij.” Zijn band met hen was dus eigenlijk erg goed. De trouwring van zijn vader, die inmiddels is overleden, draagt hij nog altijd. “Ik heb die gekregen van mijn mama”, legt hij uit met tranen in de ogen. “Toen ik hem aandeed leek er een trilling door mijn hand te gaan. Mijn vader is altijd bij mij.”

Zelf is hij niet bang om oud te worden. “Maar wel om af te zien. We hebben al papieren ondertekend voor euthanasie. Het liefst van al zouden Jan en ik natuurlijk samen gaan.”

Alberto

Afsluiten doet hij met goed nieuws: “Ja, het is mij al vaak gevraagd en ik ga het nu eindelijk zeggen: ik keer nog terug als Alberto in ‘Samson & Marie’. De afleveringen zijn al ingeblikt!”



