Koen Crucke draait Timtation binnen en een gelijkspel op het einde: het beste uit aflevering 34 van ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

13 december 2018

23u05 3 TV Onwaarschijnlijke wending en dito uitslag aan het einde van het reguliere deel van de 33ste aflevering van ‘De Slimste Mens’. In de doorgaans alles bepalende filmpjesronde piekte dit keer de suspense. Met na net geen uur spelen een gelijke eindstand. Dat gebeurde in zestien eerdere seizoenen nog maar twee keer. Wouter Vandenhaute beantwoordde de obligate schiftingsvraag het best en won. In de finale speelde Michèle Cuvelier met veel moeite Sven Gatz naar huis.

Het wordt avond na avond spannender en straffer voor Michèle Cuvelier. De StuBru-stem leek alweer te gaan winnen, wist alweer vier goede antwoorden te geven bij haar filmfragment over de dood van Winston Churchill, maar faalde op het overlijdensjaar van de Britse oorlogspremier. Waarop Sven Gatz maar één jaartal gaf en, galant, stopte. En Wouter Vandenhaute juist raadde en voor een onwaarschijnlijke want gelijke eindstand zorgde met Cuvelier.

Een erg hoge eindstand trouwens, want beide met exact 400 seconden. Zo’n gelijke eindstand kwam in de voorbije vijftien seizoenen van de quiz al twee keer eerder voor. Een schiftingsvraag (hoe oud was Churchill toen hij overleed? – 90 jaar) werd beter geraden door Wouter dan door Michèle. Geen nieuwe overwinning dus voor de onwaarschijnlijk gedreven en super goed spelende Cuvelier, wel voor Vandenhaute die zelfs licht ontroerd was dat hij een tweede quizavond in de finaleweken overleefde. Maar nog straffer is de prestatie van Cuvelier. Zij begint maandag aan haar vijfde finale-avond!

De 34ste aflevering was er eentje om duimen en vingers af te likken. Superspannend quizeinde, kandidaten die plots humoristisch werden met als apotheose Wouter Vandenhaute die even helemaal van de wereld was en een verhaal vertelde hoe hij als klein manneke ging badmintonnen aan de pingpongtafel van een goeie vriend. Het ‘knip’-gebaar dat Wouter vervolgens maakte werd netjes weggewuifd door Van Looy. “Dat zal niet gebeuren”, klonk het.

Bart Cannaerts zorgde als jurylid op zijn beurt voor twee minuten hilarische Slimste Mens-tv. Op welgeteld 91 seconden zong hij 31 K3-liedjes. Zonder prompter of spiekbrief. Straf. Ook Karen Damen wilde wat graag scoren. En deed dat met extensions. Waar geen krultang mocht aankomen, want ‘dan smelt het’.

De leukste quotes

Karen (na de straffe K3-beurt van Cannaerts): ‘Er waren liedjes bij die ik niet kende…’.

Wouter (speelt heel even slijmbal): ‘Ik ruik de goede sfeer’ reageert hij op de vraag of hij wat ruikt in de studio. ‘En jij ruikt de overwinning Michèle’, voegt Erik toe.

Erik (tegen Karen): ‘Gij hebt veel praat met uw vals haar’. En Van Looy gaat op zijn elan verder: ‘Frey grote fan dus’, op een vraag over Jimmy Frey. Waarop Karen: ‘Ja, maar nog meer van zijn dochter Frey Souffriau’.

Wouter (biecht op): ‘Ik ben doodsbang van vogels. Zes maanden geleden was er thuis een ekster binnen gevlogen. Ik heb iemand moeten laten komen. Ik vind dit een therapeutisch programma’.

Wouter (houdt van gerechtigheid): ‘Het mag gezegd worden: de auto van Sven staat buiten voor de deur fout geparkeerd’.

Erik (over Wouter): ‘Als de vragen over vroeger gaan weet je veel’.

Kantelmomenten

Wouter houdt ongewild woord en begint alweer sloom aan de quiz. Hij scoort niet tijdens de ‘3-6-9’-ronde en heeft na de ‘Puzzel’ minder seconden dan ervoor.

In de fotoronde maakt Wouter een stukje van zijn achterstand goed, ook al omdat Sven en Michèle daar heel wat tijd verliezen.

Wouter begint met vier goede antwoorden na zijn filmpje, maar ziet dat Michèle met 50 seconden gaat lopen.

Sven valt tussen de plooien met het voetbaldrama, waar Wouter 70 seconden meepikt.

In de finale mankeert Sven één goed antwoord over Pol Pot om Michèle naar huis te spelen. De StuBru-stem blijft ijzig kalm, laat zich netjes onder de score van Sven zakken en speelt dan gemakkelijk uit met de voornamen van Engelse royals. Straf gespeeld.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Wouter Vandenhaute 400 sec.

2. Michèle Cuvelier 400 sec.

3. Sven Gatz 325 sec.

De volgende finalisten

Rani De Conick (als vierde geplaatst) neemt het op tegen Wouter Vandenhaute en Michèle Cuvelier. Later stappen Peter Van de Veire, Boris Van Severen en Julie Colpaert de arena in.