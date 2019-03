Koeken Troef!, het productiehuis van Bart De Pauw, werkt aan nieuw programma voor VIER TK

Vorig jaar kwam Koeken Troef!, het productiehuis van Bart De Pauw, in woelige wateren terecht nadat de zaak rond grensoverschrijdend gedrag bij de VRT losbarstte. Maar nu blijkt er licht te zijn aan het einde van de tunnel: het bedrijf werkt aan een nieuw tv-programma, waar VIER interesse in heeft.

In september 2018 liet Ines De Vos, de partner van Bart De Pauw en zaakvoerster van Koeken Troef!, weten dat het bedrijf moest afslanken. “We hebben met alle macht geprobeerd om de reorganisatie zo lang mogelijk tegen te houden, maar de impact van het dossier waar Bart De Pauw is in verzeild geraakt, bleek zo groot dat we niet genoeg opdrachten meer konden binnenhalen”, legde ze toen uit. De Pauw stapte in februari vorig jaar op als zaakvoerder bij het productiehuis, maar dat bleek niet voldoende. “We hebben bij diverse partijen goeie voorstellen neergelegd, maar vooralsnog blijven de bestellingen uit. En we hebben helaas de middelen niet om iedereen aan boord te houden en te blijven wachten totdat er een opdracht binnenkomt.”

Intussen is er beterschap in zicht: Koeken Troef! werkt aan een sketchshow die eventueel tot een programma op VIER kan leiden, meldt Het Nieuwsblad. Geen van beide partijen wil al iets kwijt over het project, enkel dat er komende maanden proefopnames gepland staan. “Of en wanneer deze sketchshow op antenne zou kunnen komen, is dus nog onbepaald: zodra de creatieve ontwikkelingsfase afgerond is, zal het programma een naam en mogelijk uitzendmoment krijgen”, klinkt het.

Koeken Troef! maakte voor VIER eerder al twee seizoenen van ‘Jani Gaat’ en één seizoen van ‘De Boxy’s’. De laatste opdracht van het productiehuis was ‘Twee Tot De Zesde Macht’, waar Jeroen Meus het roer overnam van Bart De Pauw als presentator.