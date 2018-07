Kobe Ilsen: "Voor een BV-versie van 'Blind getrouwd mogen ze mij bellen" CD

31 juli 2018

06u00

Bron: Story 0 TV Hoewel hij tonnen charisma bezit, is het Kobe Ilsen (36) nog niet gelukt om de vrouw van zijn leven aan de haak te slaan. Toch doen tegenslagen zoals bedrog en een onbeantwoorde liefde de presentator niet panikeren. Al is hij absoluut geen zelfzekere macho. "Als kind werd ik gepest omdat ik te dik was. Dat trauma draag ik nog altijd mee", vertelt hij in Story.

"Trots zijn heeft voor mij een negatieve bijklank. Ik ben vooral trots op andere mensen. Op mijn broer bijvoorbeeld, die burgerlijk ingenieur is en satellieten bouwt. Ik ben ook wel ergens fier op de programma’s die ik al mocht maken. Vanuit het niets hebben we 'Over eten', 'Volt' en 'Op één' bedacht, en dus ben ik blij dat die concepten een groot publiek aanspreken. En dat het mensen inspireert om bijvoorbeeld bewuster met hun eten om te gaan of papieren zakken te gebruiken in plaats van plastic exemplaren."

Jaag je jouw grote droom achterna?

Er is nooit een plan geweest, wel altijd een passie voor beeld. Ik heb mijn eigen vormsel gefilmd en maakte filmpjes voor op het schoolfeest. En dus ben ik journalistiek gaan studeren omdat er een camera op de brochure stond. Eigenlijk wilde ik cameraman worden. Na mijn stage bij ATV ben ik achter de schermen gaan werken, waaronder bij De Rode Loper. Die producer spoorde me aan om een screentest af te leggen voor Vlaanderen Vakantieland, waar ze nieuwe reporters zochten. Van het één kwam het ander. Die drang naar bekendheid is er nooit geweest, ook al denken sommigen dat wel.

Wat vind je zelf jouw grootste prestatie?

