Kobe Ilsen verdwijnt jaar van tv om tweede reeks ‘Op Eén’ te maken: "Liever reporter dan showman" Mark Coenegracht

29 januari 2019

00u00 0 TV Goed en slecht nieuws voor de fans van Eén-presentator Kobe Ilsen. Het goede nieuws is dat hij groen licht heeft gekregen voor een tweede reeks van zijn reportagereeks 'Op Eén'. Het slechte nieuws is dat hij niet meer opduikt in 'De Drie Wijzen'. Sterker nog: Kobe verdwijnt voor de rest van het jaar van het scherm. In de zomer zal hij wel te horen zijn op Radio 1.

Het is pas half januari en de agenda van Kobe Ilsen (37) is voor de rest van dit jaar al zo goed als volledig gevuld. Over een paar weken al start hij aan een nieuwe odyssee rond de wereld. Doel: ons land voor het Eén-programma 'Op Eén' een tweede keer op alle mogelijke domeinen wikken en wegen ten opzichte van best en slechtst scorende landen. "Ons concept om met 'Op Eén' het beste en het slechtste, of het warmste en het koudste, of het laagste en het hoogste, en misschien straks voor de Olympische Spelen het land met het meeste en het minste medailles, te vergelijken met waar België staat, was na de eerste reeks allesbehalve uitgeput", vertelt Kobe. "Dus hebben wij netjes een voorstel ingediend voor een vervolg. Waarvoor we nu groen licht hebben gekregen van de VRT-bazen."

Tegen de verzuring

Dat het een hele tijd heeft geduurd voor de VRT-top dat sein gaf, vindt Kobe niet raar. "Het is geen goedkoop programma. We trekken met een ploeg voor heel wat maanden naar de meest uitzonderlijke, meest afgelegen plekken. Maar we hebben ook vastgesteld dat 'Op Eén' impact had in Vlaanderen. We hebben snel een erg groot publiek kunnen aanspreken. Pieken in het late voorjaar, toen het al prima weer was... Bijna 950.000 kijkers moet je verdienen. De reeks is ook veel vertoond in scholen. Basismateriaal voor alle mogelijke vakken. Ook dat is een stukje de taak van de VRT. Wij hebben aangetoond dat ons land het op heel wat vlakken niet slecht doet. Onderwijs, wonen, werken, leven... Dat zit hier allemaal snor. Maar we vervuilen te veel, betalen te veel belastingen en ademen niet echt supergezonde lucht in. Het was wat slaan en zalven, maar vooral toch een signaal tegen de verzuring", vindt het VRT-gezicht.

Voor de nieuwe reeks van 'Op Eén' heeft Kobe zestien nieuwe bestemmingen, voor acht nieuwe afleveringen. "Het is wel de bedoeling dat we in de nieuwe reeks toch iets meer de focus op ons land zullen leggen. We waren iets te verblind door wat we in de wereld zijn tegengekomen. Want de belangrijkste vraag blijft: 'Hoe zit het bij ons?'"

Allesbehalve een ramp

"Met het reisschema van 'Op Eén' zit mijn voor- en najaar vol. In de zomer mag ik opnieuw een programma op Radio1 aan elkaar praten en ga ik samen met Viktor Verhulst her en der dj-sets doen. Geen tijd dus om nog op tv te komen. Eerlijk, ik vind dat allesbehalve een ramp. In 2018 was ik zéér aanwezig met 'Over Eten' en 'De Drie Wijzen'. 'Over Eten' deed het erg goed, zeker ook bij jongere kijkers. Met 'De Drie Wijzen' hebben we op zondag meer dan standgehouden tegen 'De Mol', dat door VIER plots tegen ons werd geprogrammeerd. Ik hoed mij graag voor een indigestie. Liever nu wat gas terugnemen, om er straks feller en beter weer tegenaan te gaan, dan na een paar jaar afgeserveerd te worden."

"Neen, voorlopig is er geen plaats meer voor mij om een vervolg te maken van 'De Drie Wijzen'. Ik ben daar ook niet rouwig om. Ik voel me beter in mijn vel als reporter dan als showman. De VRT heeft anderen die veel beter van een showtrap kunnen komen dan ik. Geef mij maar opdrachten met wat fond. Reportages maken is mijn ding. Infotainment ligt mij. Dat is mijn DNA."