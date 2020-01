Kobe Ilsen trok voor ‘Op Één’ de wereld rond: "Het is overal wel iets: ik blijf in België" Jacob De Bruyne

08 januari 2020

00u00 0 TV Sinds hij weer in België is na de opnames van zijn programma 'Op één', bestaat er voor Kobe Ilsen (38) geen twijfel meer. "Als ik moet kiezen, ga ik toch nog steeds voor België", zegt hij. Na een jaar tv-stilte is Kobe helemaal terug, en hij is van plan nog even te blijven. "Als ik het alleen maar voor het geld deed, was ik waarschijnlijk al weg bij de VRT."

'Op één' is meteen een kleine tv-comeback voor Kobe Ilsen, die meer dan een jaar niet te zien was in een eigen programma. "'Doe jij eigenlijk nog iets op televisie?', vroeg een dame mij onlangs nog in een winkel", vertelt Kobe. "Daar schrok ik wel even van, maar ik vond het vooral een goed teken. Het wil zeggen dat de mensen nog nieuwsgierig zijn. Ik begrijp die reactie wel, maar voor mij voelt het helemaal niet alsof ik ben weggeweest. In de zomer had ik een programma op Radio 1 en heb ik heel wat dj-optredens gedaan met Viktor Verhulst. Daarnaast was er natuurlijk ook 'Op één', dat een heel jaar in beslag nam."

In het tweede seizoen van 'Op één' bezoekt Kobe opnieuw landen die in officiële lijsten heel goed of net heel slecht scoren op thema's als vergrijzing, verkeer of beweging. Zo trekt hij in de aflevering van vanavond naar Moldavië en Libanon, de landen waar respectievelijk het meeste en het minste alcohol gedronken wordt. "In die opsomming schrok ik vooral hoe hoog België daar scoort", vertelt Ilsen. "Wij behoren tot de grootste consumenten van alcohol ter wereld en dat is wel even slikken."

Spoedcursus wijsheden

Kobe noemt het tweede seizoen een spoedcursus levenswijsheid. "Ik hink voortdurend op twee gedachten", zegt hij. "Enerzijds heb ik gemerkt dat de wereld ook figuurlijk in brand staat, anderzijds blijft vooral - en haal de strijkers maar boven - de menselijke warmte bij. Tijdens al onze reizen bezoeken we gewone mensen in hun dagelijkse omgeving, die ons steeds hartelijk en met heel veel warmte ontvangen." Toch was het vaak schrijnend. "Als ik denk aan de problemen met drinkwater in Koeweit of vervuilde lucht in Mongolië, dan is het echt schrikken. Net als de hoeveelheid kinderen in bijvoorbeeld India en het feit dat de jonge generatie nog zo weinig beweegt. De gedachte om om die reden niet aan kinderen te beginnen is weleens door mijn hoofd geschoten, ja. Toch is de wereld ook een prachtige plek, die je niemand wil ontnemen. Zie je, het is een voortdurende balans die je maakt."

Meer verdienen

Kobe is intussen kind aan huis op de Reyerslaan: de Antwerpenaar is al aan zijn vijftiende jaar bij de openbare omroep bezig. "Bij de VRT mag ik de programma's maken die ik wil en dat ligt me prima", aldus Kobe. "Voorlopig zie je mij hier dus niet meteen vertrekken. Maar de mediawereld is klein, dus je komt heel vaak mensen van andere zenders tegen. En uiteraard praat je dan weleens over de toekomst, maar ik voel me goed bij de VRT en ook al is er misschien meer te verdienen bij de commerciële zenders, ik ben op dit moment perfect gelukkig op de Reyerslaan. Als ik het alleen maar voor het geld deed, was ik hier waarschijnlijk al weg."

Kobe kan intussen al tientallen landen van z'n bucketlist schrappen, toch is er eentje dat erbovenuit steekt. "Je zou denken aan Japan of Noorwegen, omdat de levensstandaard daar zo hoog is, maar ook zij kampen met problemen als vergrijzing of zelfmoord. Als ik moet kiezen, ga ik toch nog steeds voor België, hoor. De levenskwaliteit is top, het eten en drinken geweldig en ook het klimaat is hier eigenlijk prima. Je hebt misschien de neiging om dat te vergeten, maar geloof me: het is overal wel iets, hoor."

'Op één’, Eén, 20.40 uur