Kobe Ilsen trekt zonder vriendin Sara naar opnames 'Het Rad': "Ze zit op een naaktcamping"

05 augustus 2020

16u42

In ‘Het Rad’ is Kobe Ilsen (38) woensdagavond de ‘letterzetter’ van dienst. Die bijzondere taak vervult hij zonder zijn vriendin Sara (32). “Ze is momenteel op vakantie zonder mij”, verklapt Ilsen. “Ze zit nu op een naaktcamping. Ze doet dat al van jongs af aan. Vorige week ben ik even gaan kijken, maar da’s toch niets voor mij.” Je ziet ‘Het Rad’ van maandag tot en met donderdag om 21.20 uur op VIER.