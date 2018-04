Kobe Ilsen trekt in ‘Op één’ de wereld rond voor een stand van ons land: "Soms moet je ver reizen om te beseffen hoe goed we het hebben" Mark Coenegracht

11 april 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Te warm, te koud. Te nat, te droog. Te veel files, te ­weinig groen. Te veel taksen, te weinig pensioen. Ja, we durven al eens wereldkampioen zagen en zeuren zijn. Dat vond ook tv-maker Kobe Ilsen (36), die voor het nieuwe ‘Op één’ de wereld rondtrok om een stand van ons land op te maken. "Soms stond het huilen me nader dan het lachen."

Het strakke pak waarmee hij elke zondagavond ‘De 3 wijzen’ presenteert, mocht even in de kast. Want wie in nog geen vijf maanden tijd liefst zestien landen aandoet, heeft alles­behalve nood aan een kostuum. Kobe Ilsen reisde onder meer naar Amerikaans Samoa, IJsland, ­Australië, Brazilië, Ghana, Singapore en Irak. Op basis van internationale lijsten van betrouwbare instanties — zoals de Verenigde Naties, de internationale voetbalbond, de ‘Global Peace Index’ en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO — in de praktijk te checken waarin welke landen een krak zijn. Zo ging hij proefondervindelijk na hoe een gezin met vijf ­familieleden in een piepkleine studio in Hongkong overleeft. Hoe een werknemer van een ­Japans bedrijf verplicht op dieet moet van zijn baas. Hoe je overleeft in de hel van IS in Irak. Of hoe je in het veiligste land ter wereld toch in de gevangenis geraakt. ‘Op één’ begint met het thema obesitas, om het daarna over onder andere veiligheid, ­wonen, afval en onderwijs te hebben.

