Kobe Ilsen ontmoet koningin Mathilde in ‘Over Eten’: “De koning eet geen gluten” DBJ

21 november 2018

06u57

Bron: NB 0 TV Voor ‘Over Eten’ mocht Kobe Ilsen (36) een kijkje nemen achter de schermen van het staatsbanket dat het paleis had georganiseerd voor de Franse president Macron. Hij ontmoette onder meer de koningin, die een fan bleek van het programma.

“Ze kwam spontaan naar mij en begon een babbeltje”, zegt Kobe Ilsen in Het Nieuwsblad. “Uit wat de mensen rond haar zeiden, leid ik af dat ze het programma goed kende en er wekelijks naar keek. Heeft ze gewoon een goede briefing gekregen of is ze écht een trouwe fan: wie zal het zeggen?” Kobe kwam ook iets te weten over de eetgewoontes van het koningspaar. “Bij dergelijke banketten leggen ze graag de nadruk op Belgische ingrediënten en een licht verteerbare maaltijd”, vertelt Ilsen. “Ik heb ook geleerd dat de koning geen gluten eet.”

Het paleis organiseerde een staatsbanket naar aanleiding van de komst van de Franse president Macron. Het was 47 jaar geleden dat een Franse president op officieel staatsbezoek was in ons land. Het menu bestond uit een extractie van tomaat met Zeebrugse garnalen, reenootjes met kriek en herfstgroenten en lauwe chocolademousse met een krokantje en speculaasijs. “Ik dacht dat er met ganzenlever, kreeft en kaviaar gegooid zou worden, maar dat was allerminst het geval”, aldus Ilsen. De uitzending over het banket is op 19 december te zien op Eén.

Tijdens het banket waagde de Franse president zich aan een speech in het Nederlands.