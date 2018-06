Kobe Ilsen blikt tevreden maar verontrust terug op eerste seizoen 'Op één': "Toestand van de wereld is zorgwekkend" MC

13 juni 2018

06u01 0 TV Kobe Ilsen rondt vanavond zijn reportagereeks ‘Op één’ af en kijkt al uit naar een vervolg van ‘Over Eten’, gepland voor het najaar. De 36-jarige Ilsen is en blijft een druk baasje. Zo gaat hij tussen twee tv-reeksen door nog wat radio maken bijvoorbeeld.

De opnames voor ‘Op één’ zijn al een tijdje achter de rug, zodat Kobe Ilsen probleemloos de aanhoudende hectiek van televisie maken even kon wisselen voor een paar dagen horizontaal nadenken in de zuiderse zon. Erg lang zal die vakantie niet duren, want straks mag hij opnieuw op Radio 1 het middagprogramma ‘Weet Ik Veel’ presenteren en in de verte wenkt alweer een hete televisieherfst. Maar eerst geeft Kobe tekst en uitleg over de voetbalaflevering van ‘Op één’.

"Voor alle duidelijkheid: ik heb geen voetbalspecial gemaakt voor 'Op één'", opent Kobe. "Voetbal zegt wel veel meer over een maatschappij dan alleen maar hoe goed een nationale ploeg scoort. Neem nu Duitsland en Brazilië, twee landen die samen met jawel, België, helemaal bovenaan de lijst van de beste voetballanden staan. De Duitse ploeg speelt zoals het land functioneert: met een hoge mate van gründlichkeit. Gedegenheid, zeg maar. Bij de Brazilianen is dat totaal anders. De vedetten van daar komen uit de favella’s, de sloppenwijken. Voetbal is er een uitstekende manier om uit de ellende van de dag te ontsnappen. We zijn gaan kijken hoe het komt dat voetbal in beide landen zo’n belangrijke rol speelt. En dat levert een aflevering op over voetbal die zelfs mijn moeder graag zal zien. Ook omdat we schetsen hoe het komt dat Gibraltar helemaal onderaan onze rangschikking staat."

Maar genoeg over voetbal en de vraag of Ilsen tevreden is over zijn wereldrapporten. "Absoluut", klinkt het beslist. "Ik ben vooral tevreden over de massale reacties. Ik hoop dat we een snaar hebben geraakt bij de kijkers. Als je onze lijstjes ziet over onderwijs, wonen, afval, obesitas enzo, dan stel je vanzelf vast dat wij het eigenlijk niet slecht hebben. Die conclusie is nooit de aanzet van de reeks geweest, maar het is wel een goeie conclusie. Er zijn nog heel wat thema’s en interessante lijsten waarin we België kunnen vergelijken met andere landen. We gaan dus eerst rustig de eerste reeks evalueren en dan zien we wel of we nog een reeks maken. Of ik dat zie zitten? Zeker wel! Natuurlijk is 'Over één' professioneel een fijne kluif. Maar even goed presenteer ik 'De Drie Wijzen'. Ik kan zelf niet kiezen. De ene kijker zal me leuker vinden als quizmaster in een strak pak op zondagavond, de andere ziet me liever als reporter in een afgewassen jeans en een slobbertrui in 'Over eten'. En nog een andere mens zal me niet leuk vinden, simpel."

Emotioneel zwaar

Dat ‘Op één’ emotioneel zwaar om maken was, geeft Kobe grif toe. "Ja, de opnames van 'Op één' hebben hun sporen nagelaten. Als ik mijn ogen dicht doe sta ik terug in Mossoel, tussen de verwoeste huizen. Of in Ghana, naast dat kleine meisje dat om een snoepje bedelde en dat blinde jongetje in India dat stenen moest stapelen. Dat zijn krassen op mijn ziel die ik nu pas echt voel. Eerlijk, ik heb gezien dat de toestand van de wereld zorgwekkend is", aldus Kobe. "Vooral de overbevolking is een probleem. Als er nu nog eens 2,5 miljard mensen meer moeten gaan leven op onze aardbol. Dat is niet direct hoopgevend. De aflevering over wonen was echt wel een bikkelharde confrontatie met de realiteit. Het is vijf voor twaalf. Als het al niet later is. Aan de andere kant, en dat klinkt klef, waren 99 procent van alle mensen die ik ontmoet heb heel erg lief, open en charmant. Schrijnend vaak, maar zeker ontwapenend. Met een open blik, respect en begrip krijg je heel veel terug. Mijn geloof in de mensheid is gestegen, maar mijn geloof in een goede afloop van alle wereldproblemen is verminderd. De toestand is echt zorgwekkend."

Hereniging met Danira

Terwijl Kobe de batterijen oplaadt, blikt hij al vooruit. Naar een derde seizoen van ‘Over Eten’ bijvoorbeeld. "Na ruim een jaar professionele scheiding hebben Danira en ik elkaar teruggevonden", lacht Kobe. "Een fijn weerzien, ja. Er staan mooie dingen aan te komen in het nieuwe seizoen van ons programma waarin we op zoek gaan naar antwoorden op actuele voedingsvragen. Aan alles wat je in je mond stopt hangt een verhaal. Het moet wél informatief blijven. We hebben onze eigen manier van verhalen brengen gevonden en willen opnieuw veel jongeren bereiken. Danira en ik gaan in het najaar dus opnieuw voor relevante, verfrissende televisie."

Guilty pleasure

Voor het zover is geeft Kobe zich wel opnieuw over aan zijn guilty pleasure: radio maken. "Zalig om te doen. Ik hou van de snelheid en de eenvoud van dat medium. Voor acht uur tv met 'Op één' hebben we zeven, acht maanden gereisd en keihard gewerkt. Acht uur radio maak je op een week. Verhaaltjes vertellen op radio is niet gemakkelijker, maar zoveel praktischer. Je moet nauwelijks met iets rekening houden. Ik mag half juli weer Sven Speybrouck opvolgen. En kijk daar nu al naar uit."