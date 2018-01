Kobe haalt de grote kanonnen boven in nieuw seizoen 'De 3 Wijzen' MC

06u16 0 Pieterjan Luyten Opname De Drie Wijzen met Kobe Ilsen TV Na een meer dan geslaagde remake van 'De 3 Wijzen' vorig jaar, pakt Eén straks uit met een tweede seizoen - én een hele reeks toppers. Want naast de VRT, hebben ook VTM en VIER enkele "grote kanonnen" afgevaardigd om als Wijze te zetelen in het spelprogramma. "Ik ben heel vereerd", zegt gastheer Kobe Ilsen.

In het najaar was hij opvallend afwezig, en ook begin 2018 is het nog even wachten. Maar in maart maakt Kobe Ilsen weer zijn opwachting op uw tv in het tweede seizoen van het opgefriste 'De 3 Wijzen'. Net als vorig jaar telt het spelprogramma niet langer drie Wijzen - Jacques Vermeire, Gerty Christoffels en Walter Grootaers zijn onvervangbaar - maar wel een indrukwekkende batterij grote namen. "Alles wat Eén groot maakt of heeft gemaakt, komt hier met plezier meespelen in het tweede seizoen. En daar ben ik heel blij om", vertelt een fiere Ilsen. "We hebben grote kanonnen van Eén, VTM en VIER", luidt het, waarna hij een indrukwekkend lijstje namen opsomt. "Uit eigen huis zetelen Philippe Geubels, Adriaan Van den Hoof, Maaike Cafmeyer, 'Thuis'-acteur Raf Janssen, Kamal Kharmach en de nog altijd erg jonge Aster Nzeyimana. VTM vaardigt Nathalie Meskens en Jens Dendoncker af, terwijl VIER Gert Verhulst, Erik Van Looy, Elodie Ouédraogo en James Cooke stuurt. En er zijn nog meer toppers: Stan Van Samang, Sven De Ridder, Dina Tersago - voor mij de nieuwe Gerty Christoffels -, actrice Liesa Naert en Sven De Leijer, de snelst denkende mens die ik ken."

Schofferen mag niet meer

"Na het succes van ons eerste seizoen, staan we sterk op eigen benen", klinkt het zelfzeker. Terecht, want vorig jaar ging 'De 3 Wijzen 2.0' vlotjes over het miljoen kijkers op zondagavond. De quiz plaatste zich zo moeiteloos naast 'Kalmte Kan U Redden', met Tom Lenaerts als gastheer, en 'Twee tot de Zesde Macht', de inmiddels afgevoerde quiz van Bart De Pauw. Maar ondanks de forse score werd er toch wat bijgestuurd. "Naast een nieuwe Wijzenlijst hebben we ook wat gesleuteld aan de vragen", verduidelijkt Kobe. "Ze zijn wat meer gericht op de moderne media. En we hebben een nieuwe ronde ingevoerd. In 'De verfilming' wordt het leven verfilmd van een onbekende landgenoot die iets uitzonderlijks heeft gepresteerd of meegemaakt. Waaruit dan een vraag voortvloeit. Ook het decor is aangepast. Het oogt niet langer als een fors uitgelicht Marokkaans restaurant. De oosterse invloeden zijn weg. En we hebben publiek achter de Wijzen gezet. Dat zorgt voor meer warmte en gezelligheid. We letten ook op de taal. Geen vrouwonvriendelijke praat - zoals dat destijds wél kon. Niks schofferends, geen 'pipikakahumor'. Wij willen iedereen van 8 tot 88 jaar - neen, van 5 tot 105 jaar - bereiken. Dat is onze opdracht. Ik wil geen nicheprogramma, wel een leuk spel voor een zo groot mogelijk publiek." En komen de oude Wijzen Jacques, Gerty en Walter nog eens terug voor Kom op Tegen Kanker, zoals vorig jaar? "Nee, we maken nu een special met alleen maar 'Thuis'-gezichten", aldus Kobe.

Spreidstand

"We blijven bouwen aan het programma om er opnieuw een nationaal tv-spel van te maken. Ik ben gelukkig dat ik daar mag aan meewerken. Natuurlijk zal het straks een beetje een spreidstand zijn, omdat ik naast 'De 3 Wijzen' ook te zien zal zijn in 'Op één', een reportagereeks over de stand van ons land. Dus ja, je ziet me zowel in strak kostuum als in vrijetijdskledij op tv."