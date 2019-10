Knettergekke wereldrecordpoging in ‘Belgium’s Got Talent’: blijft kandidaat 24 uur in kermisattractie zitten? KDL

02 oktober 2019

15u32

Bron: VTM 0 TV Vrijdag maken Dan Karaty, An Lemmens, Stan Van Samang en Jens Dendoncker zich op voor een auditieaflevering vol verrassingen, primeurs en recordpogingen in ‘Belgium’s Got Talent’. Zo maken de juryleden kennis met een dove dragqueen die playbackt, ontdekken ze wat ‘sportstapelen’ en ‘drone dansen’ precies is, én worden ze uitgenodigd op een kermis voor een knettergekke uitdaging.

De eerste verrassing van de avond krijgt de jury wanneer Koen en Laura hen naar de kermis sturen. Daar wacht de 37-jarige Robin Demyttenaere uit Aalter hen op. Robin is zot van kermisattracties en in het bijzonder van de Eclipse, een ronddraaiende arm die 50 meter hoog gaat. Daar wil hij 24 uur aan een stuk in blijven zitten. Het vorige record, 10 uur, staat al op Robins naam. Maar kan hij – en zijn maag – dat ook een volledige dag én nacht volhouden?

Maar wat zit er verder nog in de show? Bram Bex (16) is ook een recordhouder, maar dan in het ‘speedstacken’ of sportstapelen. In België is de discipline, waarbij bekers gestapeld en terug afgebroken worden, nog niet zo bekend. Bram hoopt zijn eigen record in 100 seconden te verbreken. Stan is verbaasd van hoe “bovennatuurlijk snel” het gaat. En ook Jens is onder de indruk: “Ik heb wel eens bekers op Rock Werchter gestapeld, maar dat is toch nét iets anders”.

(Lees verder onder de foto)

Daarnaast maakt ook dragqueen Lola McQueen (31) haar opwachting. Lola werd doof geboren, maar dat houdt haar niet tegen om haar grote droom na te jagen: optreden en playbacken. “Ik voel de muziek via vibraties en toon dan hoe ik die interpreteer”, legt Lola uit. “Doof zijn is voor mij geen beperking, maar net een verrijking.” Stan, die zelf leeft voor muziek, is meteen geëmotioneerd door haar act. Ook de danscrew Dancelot AndLights, waarin vrouwen, mannen én een drone samen dansen, acrobate Katie Kirkland, dansgroep C-FAM, singer-songwreiter Wayne Matthews, De Vier Vendeliers, de 11-jarige danseresjes Ann-Sophie en Maya, urban hip-hopgroep Army of Lionz en de mysterieuze Peter Wijnen mogen het podium op. Het enige wat die laatste kwijt kan, is dat hij ook al deelnam aan ‘Holland’s Got Talent’, maar dat “Nederland er nog niet klaar voor was”. Zijn onze juryleden dat wel?