Knappe binken kapen het laatste avondmaal van Ruth Beeckmans MVO

10u19 0 vtm Ruth Beeckmans krijgt de verrassing van haar leven tijdens 'De Laatste 24 Uur'. TV Wat zou je doen als je nog 24 uur te leven had? Met die vraag overvalt Nathalie Meskens haar goede vriendin Ruth Beeckmans vanavond in 'De Laatste 24 Uur'. Nathalie neemt Ruth mee om nog een laatste keer friet met vol-au-vent te eten, maar heeft ook een andere smakelijke verrassing geregeld.

“Mannen die in mijn ogen ‘echt man zijn’ trekken mij aan. Ik ben zot van spieren”, laat Ruth zich tijdens haar laatste avondmaal ontvallen. En dat valt bij Nathalie niet in dovemansoren. “Ik heb speciaal voor u keiveel lekkere binken uitgenodigd die samen op Can’t Stop The Feeling van Justin Timberlake gaan dansen”.

En dan blijkt dat niet enkel Nathalie, maar ook een verrassende gast achter de flashmob zit…