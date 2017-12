Knaller van finale: Michiel De Meyer wint 'Steracteur Sterartiest' CD/TDS

'Thuis'-acteur Michiel De Meyer (24) reed een haast vlekkeloos parcours en haalde de finale van 'Steracteur Sterartiest' zonder ook maar één keer op de pijnbank te belanden. Maar dat hij de wedstrijd ook won, daar staat Michiel paf van: "Het was zwaarder dan ik dacht", zegt hij.

"Ik voelde een explosie van vreugde toen het licht groen werd onder mijn voeten", was Michiel zijn eerste reactie. Tijd voor een feestje dus. "Maar niet te lang, want morgennamiddag moet ik een voorstelling spelen van The Little Mermaid. Ik ga het bij één pintje houden. Ik ben nogal snel zat. En op tijd zal ik toch niet in mijn bed raken", grapt Michiel.

Deze titel is de bekroning van een leuke tijd voor de acteur. "En ik ben vooral heel blij dat ik mijn goed doel, respijthuis Villa Rozerood, een cheque van 10.000 euro mag overhandigen, naast de opbrengst van de sms-voting."

Hoe blik je terug op dit avontuur?

"Ik had het toch wat onderschat. Het was zwaarder dan ik dacht. Meerdere nummers in één show zingen vergt veel energie en je moet op het podium ook nog eens aandacht besteden aan camerastandpunten en zo. Op den duur begon ik zelfs aan mezelf te twijfelen."

Je was misschien niet de beste zanger in deze wedstrijd.

"Dat besef ik maar al te goed, en daarom had ik ook nooit verwacht om zover te raken. Maar moest de beste zanger ‘Steracteur Sterartiest’ winnen? Ik weet het niet. Het is meer dan alleen maar een zangwedstrijd."

Je hebt wel nooit op de pijnbank gezeten. Straf!

"Ik heb me laten vertellen dat Stan Van Samang ook nooit op die pijnbank heeft gezeten. Als dat een teken voor de toekomst is, ga ik met een extra positief gevoel naar huis." (lacht)

Wat zijn jouw muzikale plannen na ‘Steracteur Sterartiest’?

"Daar moet ik nog eens goed over nadenken. Tijdens de wedstrijd hebben we verschillende stijlen gebracht, maar wat is nu mijn stijl? Wellicht zal het wel iets in het Nederlands worden, dat ligt mij het best."

Maar je blijft wel acteren?

"Ja, dat zal ik nooit opgeven. Al heel mijn leven droom ik van de combinatie van acteren en zingen. Dat is wat ik echt wil. ‘Thuis’ blijft trouwens gewoon doorlopen voor mij. Zolang de schrijvers mijn personage leuk vinden, sta ik met veel plezier op de set."

Tevreden Jury

Ook volgens de jury is De Meyer de terechte winnaar van 'Steracteur Sterartiest'. "Zijn zang was niet altijd perfect, maar toch heeft hij zich telkens opnieuw herpakt. En sinds vorige week heeft hij bewezen dat hij echt wel een plek verdiende in deze finale. Al gunden Ingeborg, Gers Pardoel en ik ook de eindoverwinning aan Tinne. Ze heeft ons ook fantastisch mooie dingen laten zien", zegt Kristel Verbeke.

Als Michiel nu een zangcarrière ambieert, dan heeft Kristel nog één gouden raad voor de Thuis-acteur: "Volg vooral je hart en probeer zoveel mogelijk dingen uit."

"Op vakantie!"

‘Ghost Rocker’ Tinne Oltmans (25) was de gedoodverfde topfavoriet, maar greep net naast de felbegeerde prijs. "Tja, ík zag mezelf nooit als favoriet, maar ik voelde wel die druk", zegt Tinne. "Ik zing al lang, waardoor de mensen meteen hoge verwachtingen hadden."

Hoe blik je terug op jouw avontuur?

"‘Steracteur Sterartiest’ was één van de leukste ervaringen uit mijn leven. Ik heb weer veel zangervaring opgedaan én ik heb veel bijgeleerd over mezelf. Bijvoorbeeld dat het oké is om gewoon mezelf te zijn. Ik heb aan Vlaanderen kunnen laten zien wie de echte Tinne is, en dat ik ook maar een mens ben."

Tijdens de wedstrijd kon je steeds rekenen op de steun van je vriend, Juan Gerlo.

"De laatste weken kon Juan me helaas niet komen aanmoedigen omdat hij moest spelen in de musical ‘The Little Mermaid’, maar thuis was hij echt wel mijn klankbord. Binnenkort breekt er voor ons beiden een rustigere periode aan en dan gaan we samen een weekje op vakantie."

"Mezelf niet voorbijlopen"

‘Helden’-acteur Sieg De Doncker (28) begon zonder veel zangervaring aan ‘Steracteur Sterartiest’, maar in zijn parcours belandde hij amper twee keer op de pijnbank.

Een prestatie.

"Ja, zeker omdat al die andere acteurs een klok van een stem en al veel zangervaring hebben. Ik had vóór dit programma nog nooit gezongen voor een publiek en al zeker niet live op televisie. (lacht) Ik hoop vooral dat ik de mensen geëntertaind heb."

Hoe blik je terug op jouw avontuur?

"Heel positief. Als ze mij morgen vragen om opnieuw mee te doen, zeg ik meteen ‘ja’. En ik heb mezelf ook wel wat beter leren kennen: zo weet ik nu dat ik toch vrij rustig kan blijven als ik live op televisie ben."

Wil je hierna ook blijven zingen?

"Ik ga rustig de tijd nemen om alles wat te laten bezinken. Misschien ga ik weleens babbelen met mensen uit de muziekwereld. Dan pas zal ik oordelen of het iets voor mij is. In elk geval: rauwe en diepe nummers liggen me goed. Mocht ik ooit verder gaan in de muziek, is dat een richting die ik wel wil uitgaan."

En ondertussen blijf je ook acteren en presenteren?

"In een ideale wereld combineer ik alles, maar ik moet zien dat ik mezelf niet voorbijloop. Ik ga mezelf eerst drie dagen rust gunnen zodat ik mijn vrienden nog eens kan zien. Die hebben mij zó hard gesteund, ze verdienen wel een vat!"

