Kleine Vic huilt echte tranen in 'Thuis'

18 december 2019

00u00 0 TV In 'Thuis' was maandagavond te zien hoe Peter zijn zoontje Vic troost, terwijl hij dikke tranen huilt. Een bijzonder straffe acteerprestatie, want hoe laat je een kleuter van bijna 3 jaar op commando huilen?

"Het kindje dat Vic speelt, huilde echt", legt 'Thuis'-producer Hans Roggen uit. "En de kleuter werd in beeld ook echt getroost door zijn tv-papa, acteur Geert Hunaerts. De scène was pure improvisatie, want zo stond het niet in het script. Vaak staat er in onze scenario's dat een kind tijdens een dialoog aan het spelen is, maar soms wil het dat niet doen - of zet het kind het op een huilen. Kleine kinderen kan je moeilijk regisseren, hé? Dan moet je de scène op het moment zelf aanpassen om toch verder te kunnen draaien. Heel vaak spelen we zo'n scène dan zonder het kind. Of houden we de kleine zo veel mogelijk uit beeld en gebruiken we tijdens de montage enkel die stukjes die net in het verhaal passen. Dat is televisie: goochelen met de opnames en zo een verhaal maken. Wij volgen altijd waar het kind op dat ogenblik goesting in heeft. Een beetje zoals iets te meegaande ouders. (lacht) In dit geval begon de kleuter dus zelf te huilen. Zonder aanleiding. Hij had gewoon een hangerige dag. De scène moest een vader-zoonmomentje zijn. Volgens het scenario zou dat spelenderwijs verlopen, maar onze Vic besliste dat het een troostende scène werd. Het moment leverde toch een mooie en voor jonge ouders erg realistische scène op. Je hoort hem zachtjes stil worden, omdat de troostende woorden en knuffels van Geert echt hielpen."

