Kleindochter Jef Geeraerts doet mee aan 'Expeditie Robinson' IDR

23 augustus 2018

00u00 0 TV Expeditie Robinson' is vanaf begin september terug op VIER. Met kandidate Oona (35) is er alvast een BV-link, want zij is de kleindochter van schrijver Jef Geeraerts.

"Het format van 'Expeditie Robinson' is echt op mijn lijf geschreven", klinkt het. "Ik weet niet of ik mijn zin voor avontuur van mijn opa heb meegekregen, maar mijn papa heeft me in ieder geval wel de nodige survival skills bijgebracht. Als kind ging hij met mij naar de Kalmthoutse Heide, waar hij me allerlei dingen leerde, zoals een pijl en boog maken. Maar ik heb ook gewoon een ijzersterk karakter. Mentaal kan je mij niet kraken", zegt Oona.

"Ik vond het vooral een geweldige ervaring. 'Expeditie Robinson'maak je maar één keer in je leven mee. En het heeft me vooral ook geleerd dat je nooit zomaar mag zeggen dat je honger hebt (lacht)."