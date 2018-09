Klaasje leeft in tweestrijd: “Het lukt me niet om hier een sociaal netwerk op te bouwen” SD

27 september 2018

22u55

Bron: VIER 1 TV Klaasje voelt zich sinds K3 opgesplitst tussen België en Nederland. " Het lukt me niet om hier een sociaal netwerk op te bouwen", vertelt ze aan James Cooke in bedgeheimen. Maar ook in Nederland voelt ze zich niet meer thuis. “Mijn vrienden hebben een totaal andere job dan ik, daar voel ik me dus niet altijd begrepen.”

Klaasje stapte drie jaar geleden in een avontuur dat haar uiteindelijk een plaatsje in de populairste meidengroep van België en Nederland zou opleven. "Als je begin 20 bent, dan word je sowieso op een gegeven moment een vrouw. Maar dat is bij ons misschien wel sneller gegaan", vertelt ze daarover.

Wanneer James vraagt of ze dingen mist, krijgen we een gevoelige kant van Klaasje te zien. "Ik voel me opgesplitst tussen twee werelden. Ik ben naar Antwerpen verhuisd en ik moet hier nu mijn leven opbouwen. Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het lukt me niet om hier een sociale kring op te bouwen. Ik praat anders en ik ben de vreemde eend in de bijt. Ik denk heel vaak: Oké, is dit het?"

Geen showbizzmeisje

Klaasje koos er dan ook bewust voor om haar vriend Max niet mee te nemen naar Antwerpen. "Ik wil dat mijn kindjes naar een Nederlandse basisschool gaan. Ik zou het vreemd vinden als mijn kinderen meer Vlaams praten dan ik", klinkt het.

Ook heeft ze het gevoel dat er binnen K3 niet echt gezien wordt hoe hard ze zich aanpast. "Ik was totaal geen showbizzmeisje. Nog steeds niet echt eigenlijk. Showbizz vind ik toch wel een beetje nep. Een beetje leeg." Toch doet de blonde van K3 haar job nog steeds graag en denkt ze niet aan stoppen. "Zolang er voor mij genoeg uitdaging in zit, kan ik dit superlang volhouden", besluit ze.