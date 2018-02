Klaar voor een pikante valentijnsavond? 'Beste kijkers' zeker wel JDB

14 februari 2018

18u00 0 TV Voor de valentijnsuitzending van 'Beste Kijkers' van vanavond, nodigt Nathalie Meskens opnieuw haar twee grote liefdes uit: Sven De Ridder en Tine Embrechts. Omdat Sven jaloers was dat hij een paar weken geleden niet naast Jens Dendoncker mocht zitten, nodigt hij hem gewoon nóg eens uit.

Om ervoor te zorgen dat Jens zich gedraagt, brengt Tine aan de overkant zijn baas mee: Shelter-held en bedenker van o.a. Hoe Zal Ik Het Zeggen? en Wat Als?, Tim Van Aelst. Het wordt beslist een pikante avond, want het panel test de nieuwe ALS Pepper Challenge. Wie kan het best een hete peper verdragen,... of net niet?

Tine bekent dat ze haar meest gênante herinnering te danken heeft aan Peter Van Den Begin. Tim is dan weer de oorzaak van die van Jens: hij is al twee keer ergens als enige verkleed opgedaagd, omdat Tim hem had wijsgemaakt dat dat moest. Veel openhartigheid, die op het einde van de aflevering zelfs ontaardt in een stevig eiergevecht.

In Aalst is iedereen nog aan het bekomen van carnaval, waar Beste Kijkers dit weekend langsging voor de ronde ‘Waar Kijken Ze Naar?’. Een bont gezelschap van ajoinen geeft hun mening over een aantal tv-programma’s.